شاومي تتحدى جلاكسي وآيفون بهاتفها الأحدث Xiaomi 12 Pro بمزايا خيالية.. والسعر "مفاجأة"

وعزمت شاومي علي أن تنافس جميع الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية حول العالم، بطرح هواتف ذكية تحمل مزايا وإمكانيا قوية مقابل سعر يناسب جميع فئات المجتمع، ومن خلال إعجابنا بهاتف Xiaomi 12 Pro الجميل، سوف نوضح لكم في هذا المقال عن المزايا الرهيبة للهاتف.

*أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro الجديد:

كثيرا ما تعودنا شاومي علي الفخامة والأناقة في صنع هواتفها الغالية، وقد أبهرت الجميع بتصميم هاتفها المثالي Xiaomi 12 Pro الذي يأتي بتصميم كلاسيكي مصنوع من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، مع إطار معدني، كما يحمل الهاتف شاشة رائعة تأتي بحجم 6.73 بوصة وتعمل بدقة 1440×3200 بكسل، وتأتي من نوع LTPO AMOLED المعروفة بجودة الوضوح فائقة الجودة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هيرتز مع دعم تقنية الـ HDR10+.

*العتاد الدخلي لهاتف Xiaomi 12 Pro:

هذا ويأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بمزايا دخلية قوية، حيث يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة يأتي من نوع Snapdragon 8 Gen 1، المعالج الأقوى المتواجد في معظم الأجهزة الرائدة، كما يأتي مصاحبا لمعالج رسوميات من نوع Adreno 730، والمعالجات تعطي الهاتف القدرة والكفاءة علي تشغيل الألعاب الثقيلة بأعلى جوة وبسرعة رهيبة.

*المساحة:

كما يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بمساحة تخزين عشوائية بحجم 12 جيجا رام، مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بيت، أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بيت، والهاتف لا يدعم منفذ تركيب بطاقة خارجية، كما يعمل الهاتف علي شبكات اتصال الجيل الخامس.

*الكاميرات و سعر هاتف Xiaomi 12 Pro:

هاتف Xiaomi 12 Pro يضم المميز الثلاث كاميرا خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنية الـ 8K بدقة 4320 بكسل.

الكاميرا الأولي وهي الأساسية تعمل بدقة 50 ميجابيكسل وهي المخصصة للتثبيت البصري.

والكاميرا الثانية تعمل أيضا بدقة 50 ميجابيكسل وهي المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

والكاميرا الثالثة تعمل أيضا بدقة 50 ميجابيكسل وهي المخصصة للتقريب البصري و العزل.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة واسعة، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

*سعر هاتف Xiaomi 12 Pro:

هاتف Xiaomi 12 Pro يأتي بسعر مرتفع الثمن حيث جاء النسخة الأعلى بسعر 2499 جنية، التي تأتي بحجم 12 جيجا رام، مع مساحة تخزين 256 جيجابيت.