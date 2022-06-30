انت الان تتابع خبر احلى هاتف فى السوق.. مواصفات سامسونج Galaxy XCover 6 Pro والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - علنت شركة “سامسونج” عن هاتفها الجديد Galaxy XCover6 Pro، بشكل رسمي، والذي يعد أول هاتف ذكي متين يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو يقدم معظم الميزات التي من المتوقع أن تتوفر في هاتف ذكي لعام 2022 ، ويتميز بشاشة قوية من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز .
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy XCover 6 Pro
وقد عززت “سامسونج” إمكانيات هاتفها الجديد Galaxy XCover 6 Pro من خلال إعتماده على معالج Snapdragon 778G والمطور بواسطة شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، جنبا إلى جنب مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الداخلية microSD.
وبالنسبة لمحبي التصوير فيحزم هاتف سامسونج الجديد ببطارية قابلة للإزالة بسعة 4050 مللي أمبير في الساعة، مثبتة خلف ظهر بلاستيكي متين حتى تتمكن من تبديل البطاريات أثناء التنقل، ويمكنك شحن الهاتف حتى 15 وات باستخدام كبل USB-C المرفق في العلبة، ويتميز الهاتف بوجود زر قابل للبرمجة للضغط والتحدث.
ومن المقرر ان يبلغ سعر هاتف “سامسونج” Galaxy XCover 6 Pro مقابل سعر حوالي 600 يورو (أي ما يعادل 11 ألفا و700 جنيه مصري).