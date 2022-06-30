انت الان تتابع خبر احلى هاتف فى السوق.. مواصفات سامسونج Galaxy XCover 6 Pro والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علنت شركة “سامسونج” عن هاتفها الجديد Galaxy XCover6 Pro، بشكل رسمي، والذي يعد أول هاتف ذكي متين يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو يقدم معظم الميزات التي من المتوقع أن تتوفر في هاتف ذكي لعام 2022 ، ويتميز بشاشة قوية من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز .

سامسونج Galaxy XCover6 Pro

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy XCover 6 Pro

وقد عززت “سامسونج” إمكانيات هاتفها الجديد Galaxy XCover 6 Pro من خلال إعتماده على معالج Snapdragon 778G والمطور بواسطة شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، جنبا إلى جنب مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الداخلية microSD.

سامسونج Galaxy XCover6 Pro

وبالنسبة لمحبي التصوير فيحزم هاتف سامسونج الجديد ببطارية قابلة للإزالة بسعة 4050 مللي أمبير في الساعة، مثبتة خلف ظهر بلاستيكي متين حتى تتمكن من تبديل البطاريات أثناء التنقل، ويمكنك شحن الهاتف حتى 15 وات باستخدام كبل USB-C المرفق في العلبة، ويتميز الهاتف بوجود زر قابل للبرمجة للضغط والتحدث.

سامسونج Galaxy XCover6 Pro

ومن المقرر ان يبلغ سعر هاتف “سامسونج” Galaxy XCover 6 Pro مقابل سعر حوالي 600 يورو (أي ما يعادل 11 ألفا و700 جنيه مصري).