سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

سعر ومواصفات ايفون 14 برو iPhone 14 Pro Max شركة أبل من أشهر الشركات الموجودة على مستوى العالم، حيث تتخصص الشركة في تصنيع كل الأجهزة الذكية التي تسهل على الأشخاص الحياة، وأحد منتجات هذه الشركة هو الهواتف المحمولة والتي تحمل اسم آيفون، يستخدم الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي هذه الهواتف الذكية وتقوم الشركة في موعد محدد كل عام بالإعلان عن إصدار جديد من هذه الهواتف، والإصدار القادم هو ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن السعر المتوقع لهذا الجهاز ومواصفاته أيضاً.

مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات هاتف آيفون 14 برو

تقوم الشركة كل عام بإضافة مجموعة من التحديثات والإضافات الجديدة إلى الايفون وذلك بهدف أن تتناسب إمكانيات الجهاز مع الوقت الحالي ثم تقوم الشركة بطرح هذا الهواتف في الأسواق، ويتم الإعلان عن هذا الهاتف من خلال مؤتمر تقوم الشركة بعقده ومن خلاله يتم شرح الإمكانيات التي يحتوي عليها هذا الهاتف وكيفية الاستخدام، ومن مواصفات هاتف آيفون 14 ما يلي:

يدعم هذا الجهاز نظام تشغيل الشبكة الجديد للجيل الخامس كما يدعم كل نظم التشغيل الأخرى، كما تم إضافة خاصية جديدة لهذا الهاتف وهي خاصية الاتصال قريب المدى.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين كبيرة جداً كما تم تقسيمهم إلى أربعة أحجام مختلفة أصغرهم 256 جيجا بايت. يحتوي هذا الإصدار من ايفون على ميكروفون ثانوي من خلال يتم عزل أي ضوضاء جانبية تحدث أثناء التحدث في الهاتف. يحتوي الهاتف على نظام gps من خلاله يمكن تحديد أي موقع جغرافي بسهولة.

سعر هاتف ايفون 13 برو iPhone 14 Pro Max

من المعروف أن سعر الهاتف يختلف على حسب سعة التخزين الداخلية للهاتف المحمول، كما أن سعر هاتف محمول ايفون 14 برو يختلف عن سعر هاتف محمول ايفون 14 برو ماكس، وتأتي قائمة الأسعار كالآتي: