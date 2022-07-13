هاتف Apple iPhone 14 Pro Max تسريبات لمواصفات وسعر iphone 14 pro Max

يعتبر آيفون 14 برو من أفضل إصدارات الآيفون على الإطلاق، ومن أحدث الهواتف التي أصدرتها شركة آبل والمميز فيه عدم وجود أي خطأ حقيقي فيه عدا قدرته على الشحن السريع التي ما زالت أقل من 30 وات، ولهذا يبحث محبي ومستخدمي أجهزة الآيفون عن التفاصيل الكاملة حول مواصفات وسعر أيفون 14 برو النسخة الجديدة.

مواصفات iPhone 14 Pro

يأتي آيفون 14 برو بكثير من الوصفات التي جعلته من أحدث هواتف الآيفون التي أصدرتها شركة آبل، ومن أبرز المواصفات نجد:

يأتي بتصميم مكون من واجهة أمامية ولوحة خلفية مصنوعة من زجاج الغوريلا، والشاشة محاطة بإطار من الألومنيوم.

يزن الهاتف حوالي 207 جرام.

بالنسبة للمقاومة ضد الغبار والماء تأتي بمعيار IP68 أي يمكن وضع الهاتف في الماء لمدة نصف ساعة لعمق ستة أمتار.

وجود جوجل باي حتى يستطيع المستخدم الدفع باستخدام الهاتف في كافة المولات والمحال التجارية.

شاشة الهاتف من نوع Super Retina XDR OLED ذات حجم 6.1 بوصة، ودقة 1170 × 2532 بكسل.

يوجد طبقة حماية سيراميك على شاشة الهاتف لحمايتها من الخدوش أو الصدمات.

بكسلات الشاشة تأتي بكثافة تصل إلى 465 بكسل في كل بوصة، والسطوع يصل إلى 1200 شمعة في كل بوصة.

معدل تحديث الهاتف 120 هرتز.

تصل نسبة الشاشة إلى جسم 87.2٪.

نظام تشغيل الهاتف iOS 16.

يوجد الهاتف بأربع إصدارات فقط: 8 + 128 جيجا بايت، 7 + 256 جيجا بايت، 8 + 512 جيجا بايت، 8 + 1 تيرا بايت.

سعر iPhone 14 Pro

من المتوقع أن يكون سعر آيفون ١٤ برو حوالي 1000 دولار أو يزيد بعد الشيء حتى يصل إلى 1100 دولار وهذا يتوقف على ما تريد آبل فعله بخصوص تسعير جيل هواتف آيفون الجديد، وقد يصل إلى 1400 دولار للمساحة الأكبر حجماً.

والجدير بالذكر أن سعر آيفون 14 برو يتم تحديده بالاستناد على الأسعار السابقة التي حددتها شركة آبل لنسخة آيفون 13 برو.

يرى البعض أن زيادة سعر الجهاز زيادة منطقية تماماً، لأن الهاتف قد حصل بالفعل على ترقيات حقيقية مثل: زيادة سعة البطارية، تطور الكاميرا الخلفية الكبير فتم تزويدها بمستشعر دقته 48 ميجا بكسل.