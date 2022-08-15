نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال المكافآت فري فاير 2022 كودات garena free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة يساعدك موقع استبدال المكافآت فري فاير على استرداد عدد مختلف من الجوائز، إذ يمكن للاعب بعد إدخال الكود بالطريقة الصحيحة التي نقوم بسردها بالتفضيل في السطور التالية، الضغط على كلمة استرداد، من اجل الحصول التلقائي على المكافئات، والتي تتمثل في أشياء مجانية تختلف وفقا للكود المستبدل، ويكون من بينها رقصات وسكنات، وأيضا أسلحة جبارة، ومقاتلات ضخمة تؤدي إلى الفوز المحقق.

موقع استبدال المكافآت فري فاير

يقتضي الدخول إلى موقع استبدال المكافآت فري فاير من أجل استرداد الهدايا الخاصة بالكود للحصول على جواهر فري فاير، أو حسب ما يعطيك الكود من هدايا، الكودات، حيث يقوم بأنزالها في الموقع من اجل الاستبدال أو استرداد الجوائز، ويوجد أعداد كبيرة من اكواد فري فاير في الكثير من المواقع الإلكترونية، ويكون منها الصالح للجميع، والكودات الخاصة بسيرفر معين من شمال أفريفيا، أو السيرفر الأوروبي على سبيل المثال، وعلى اللاعب اختيار الأصلح من هذه الكودات للاستعمال.

موقع فري فاير

هناك خطوات معينة يجب على اللاعب القيام بها من داخل موقع استبدال كودات فري فاير garena من اجل الحصول على الجوائز، والاستفادة من هذا الاستبدال:

تبدأ تلك الخطوات بالدخول إلى موقع الاستبدال جارينا.

ثم كتابة معلومات دولة اللاعب ورقم الهاتف.

وأيضا إدخال الأيدي.

ثم القيام بكتابة الكود الذي ترغب في استبداله والمكون من 3 مقاطع في الأماكن الصحيحة لكل منها.

مع التأكد أن الكود المدخل صالح للاستعمال، ومن الاكواد الحديثة.

كود سكار تيتان فري فاير

يعد كود سكار تيتان من الكودات القوية في لعبة free fire، والتي تعمل على تكوين شخصية جبارة للاعب يستطيع من خلالها القتال بالعديد من الأسلحة النادرة التي يحصل عليها من استبدال الكودات في الموقع الرسمي جارينا، ومن تلك الكودات.

كود HCFR UDXD NGXD.

وكذلك HCDE IJFF JCCD

HCFR HCDE HCDD.

وكود HCDT HCDE GXXS.

موقع استبدال الكود فري فاير 2022