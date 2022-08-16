نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر فرصة مسابقة الحلم 2022 الساعات الأخير لربح مليون دولار برسالة قصيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022 الفرصة الأخير لربح مليون دولار برسالة قصيرة يمكنك إرسالها من جوالك بسعر بسيط حيث أن تكلفة الرسالة بالعملة المصرية 5 جنيهات فقط، ربما يتحقق حلمك لتصبح مليونير بمجرد رسالة، هذا ما قد يفكر به معظم الأشخاص التي تبحث عن الثراء ولكن البعض قد يعتقد أنه من المستحيل وان كل ما يحدث مجرد دعاية إعلانية يربح منها القائمون على برنامج الحلم الذي يقدمه الإعلامي مصطفي ألاغا، بين هذا وذاك توضح لكم الآلية أو الطريقة التي وضعتها مسابقة الحلم للدخول في سحب المليون دولار.

مسابقة الحلم 2022 الفرصة الأخير لربح مليون دولار برسالة قصيرة

ساعات قليلة تفصلنا عن سحب جائزة المليون دولار أي ما يعادل بالمصري 15 مليون و700 ألف جنية مصري، حيث تستمر المسابقة استقبال الرسائل القصيرة للاشتراك في المسابقة حتي الساعات الأخيرة قبل بدء حلقة الليلة والتي تبدأ فيها مجريات قرعة الفائز بجائزة الحلم والتي تبث على الهواء مباشرة، الجدير بالذكر أن آخر مواطن مصري حصل على هذه الجائزة كان يدعي (حاتم حسن هيكل) وكان يعمل محاسب في أحدي الشركات السعودية ومتزوج لدية ابنتان، وكان وقت إعلان الجائزة في ليلة رأس السنة الميلادية العام الماضي، وإليكم رابط أسماء الفائزين في مسابقة الحلم.



طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

أوضح الإعلامي مصطفي ألاغا عبر صفحة المسابقة على تويتر خطوات الاشتراك في الحلم 2022، والذي كشف فيه أن آلية الاشتراك تتم عن طريق إرسال الشخص رسالة قصيرة من هاتفه مكتوب بداخلها كلمة حلم أو كلمة Dream، أو كلمة reve، على الرقم الموضح المخصص لبلدك وإليك رابط أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، ومن ثم بعد ذلك عليك أن تقوم بالرد على الأسئلة الموجودة عبر الرسائل، يقال إن زيارة إرسال الرسائل بقربك أكثر من الفوز بالجائزة، ولكن لا اعرف مادي هذا الأمر، فإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس أكثر من رزق ربما يكون من نصيبك لو كان به الخير وربما لا.

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الموقع الإلكتروني للحلم MBC، حيث لا تختلف كثيرا الخطوات اللازمة للاشتراك، عليك تسجيل الرقم المرادف إلي ايدك من الموقع والاشتراك، بعدها تتمكن زيادة فرصك في الفوز بمسابقة الحلم 2022، ونذكر الكثيرون ممن قاموا بالاشتراك في مسابقة الحلم أنه من المتوقع أن يكون حديثهم (وصلتني رسالة من مسابقة الحلم)، ويتساءلون عن الخطوات الواجبة بعد وصول هذه الرسالة وهل من الممكن أن تصلهم هذه الرسالة وفي الختام لا يحصلون على الجائزة، وغيرها من التساؤلات العديدة.

رقم مسابقة الحلم

الدولة رقم الاشتراك مصر اتصالات 95450.

فودافون 95450. الكويت زين 96922.

Viva 50640. السعودية Mobily 650444.

Zain 755505. الإمارات اتصالات 6070

DU 3636.

الدولة رقم الاشتراك البحرين Batelco 94000.

Viva 98885. تونس Tunisie telecom 85988.

Ooredoo 85988. سوريا Mtn 1736.

Syriatel 1736. فلسطين Jawwal 1623.

Wataniya 6750.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

كما يمكن لأهل العراق إرسال رسالة قصيرة على شبكة asiacell 2266 وكذلك Korek 2180 ، فيما يمكن لأهل المغرب التواصل عن طريق إرسال رسالة عبر شبكة lnwi 9669، أو عن طريق شبكة orange على رقم 9669.

يمكن لأهل عمان التواصل والاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية عبر رقم 90434 التابع لشبكة Omantel قيمة الرسالة 500 فلس.

يستطيع أهل اليمن إرسال رسالة نصية عن طريق شبكة MTN بالرقم التالي 2622 سعر الرسالة 150 ريال، كما يمكنهم إرسال رسالة عن طريق رقم 5222 الخاص بشبكة Sabafon سعر الرسالة 150 ريال، فيما يمكنكم أيضا إرسال رسالة عبر رقم 87602 التابع لشبكة yemen mobile.

تنبيه هام إذا كنت بحاجة للمساعدة اكتبها لنا في صندوق التعليقات، وإلي هنا وصلنا لختام شرح مسابقة الحلم 2022 الفرصة الأخير لربح مليون دولار برسالة قصيرة.