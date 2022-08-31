نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 2000 اشترى موبايل بسعر بسيط ومميزات كتيير 2022 “أفضل موبايلات بفئة سعرية قليلة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الأشخاص الذين يرون أن مبلغ 2000 جنيه لا يمكنه أن يشتري هاتف جديد ولكن من المحتمل أن تشتروا به هاتف مستعمل، ولكن نحن سوف نقدم لكم أفضل موبايلات بسعر 2000 جنيه يمكنكم أن تحصلوا عليها، كما أننا سنوضح أبرز المواصفات والمميزات التي يتمتع بها كل هاتف فتابعوا معنا الآن.

نوكيا C1 الإصدار الثاني أفضل موبايلات بسعر 2000 جنيه

إذا كنت ترغب في شراء هاتف بسعر 2000 جنيه جديد وليس مستعمل، فيعتبر هذا الهاتف من أفضل الاختيارات التي يمكنك أن تختارها، ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف (هاتف نوكيا C1) التالي:

حجم الشاشة يكون: 5.45 بوصة. وحدة المعالج: رباعية النواة. المساحة الداخلية: 16 جيجا بايت، بينما سعة الرام تكون 1 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية أحادية: 5 ميجا بيكسل بينما الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل البطارية: 2500 مللي أمبير سعر هاتف نوكيا C1 الإصدار الجديد : 1795 جنيه

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هاتف نوكيا 2720

يندرج أيضًا في قائمة موبايلات بسعر 2000 جنيه مصري هاتف نوكيا 2720، ومن أهم المميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:

وحدة المعالجة : ثنائي النواة. حجم الشاشة : 2.8 بوصة. الذاكرة الداخلية : 4 جيجابايت، بينما الرام 512 ميجا. الكاميرا الخلفية: 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: N / A تأتي بطارية الهاتف بسعة 1500mAh, removable هاتف نوكيا 2720 سعره : 1950 جنيه.

نوكيا 1.4 32 جيجا 2 رام هاتف بسعر 2000 جنيه

يندرج هذا الهاتف أيضًا في قائمة الهواتف ذات الفئة السعرية المنخفضة، ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف:

وحدة المعالج: رباعي النواة. حجم الشاشة: 6.52 بوصة. الذاكرة الداخلية: 32 جيجا، بينما سعة رام هاتف نوكيا 1.4 هي 2 جيجا. الكاميرا الخلفية ثنائية: 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل. سعة البطارية 4000 mAh battery. السعر: 2090 جنيه.

نوكيا سي 10 – 1 جيجا رام ، 16 جيجا

من الصعب للغاية إيجاد هواتف ذات فئة سعرية مخفضة وبسعر حوالي 2,000 جنيه مصري، ولكن هناك هاتف مميز يكون في هذه الفئة وبهذا السعر وهو نوكيا C10، ومن أبرز مواصفاته: