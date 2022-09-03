نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تشحن جواهر فري فاير بسرعة عن طريق الأيدي 2022 موقع garena free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الجواهر جواز السفر في رحلة لعبة free fire القتالية، وبذلك فان كيف تشحن جواهر فري فاير يمثل التساؤل الأهم في هذه اللعبة، والذي يبحث عنه كافة المستخدمين والمحبين للقتل والدخول في تحديات الحرب، ويمكن للاعب في هذا الصدد اللجوء إلى سبل الشحن والوصول إلى الجواهر عبر الطريق الرسمي الذي يكون الأوحد في الفوز بجوائز وهدايا متعددة بطريقة سليمة وآمنة على اللاعب وما يمتلكه من حساب في اللعبة.

كيف تشحن جواهر فري فاير

من أسهل الخطوات للحصول على جواهر لعبة فري فاير هو الدخول على مركز جارينا للشحن الحقيقي، والذي يعتمد عليه لاعبي اللعبة، ومن يريد معرفة كيف تشحن جواهر فري فاير إلكترونيا اتبع الأتي:

الدخول في موقع شحن فري فاير بال id Garena.

قراءة الشروط والأحكام الواردة بالموقع بدقة قبل الموافقة عليها.

إدخال الرقم السري الخص بك.

يمكنك ربط حساب اللعبة بحسابك على فيس بوك أو ويتر.

يمكنك أيضا ادخال المعرف الخاص بك أل id.

قم الآن بتحديد عدد الجواهر التي تحتاج لها وكتابتها في المكان الصحيح بالموقع.

اختيارك لوسيلة من وسائل شراء الجواهر الموجودة بالموقع من الإجراءات الهامة للشحن.

كيف تشحن عن طريق الأيدي فري فاير

ألأيد دي أو المعرف هو أداة يقوم من خلالها موقع جارينا الرسمي للعبة من معرفة اللاعب، وتمكينه من شحن ما يطلب من جواهر، إذ يقوم غارينا في هذا الصدد بالإجابة عن تساؤلات اللاعبين حول كيف تشحن جواهر فري، وذلك عن طريق بيان المعرف في الموقع بمجرد دخول اللاعب وإدخال المعلومات اللازمة، وعلى اللاعب عندئذ القيام بعملية نسخ هذا المعرف وإعادة أدخاله في المكان المخصص له، ثم الالتزام بالإجراءات الأخرى.

كيفية شحن جواهر فري فاير برصيد الهاتف

الشحن عن طريق الرصيد من الطرق الأساسية لشراء الجواهر المطلوبة والتي يعتمدها موقع جرين للشحن، ويتم هذا الشحن عن طريق دخول اللاعب على أي من شبكات فودافون كاش أو اتصالات أو غير ذلك من الشبكات العربية المعتمدة لدى غارينا،مثل stc وإدخال رقم بطاقة الشبكة والذي يتكون من 16 رقم، ثم بعد ذلك الدخول إلى الموقع وكتابة عدد من الجواهر مع طلب الشراء عن طريق البطاقة المدخلة، كي يتمكن الموقع من خصم ثمن الجواهر من البطاقة.