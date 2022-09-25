كيفية البحث عن حساب فيسبوك عن طريق رقم الهاتف

طريقة البحث عن حساب فيس بوك برقم الهاتف، قد ترغب في بعض الأحيان التعرف على صفحة صديق قديم لك إثناء الدراسة أو العمل، ولا تعرف البحث عن حساب فيس بوك عن طريق الايميل لأنك لم تكن تعرف الايميل الخاص بالشخص، فإذا كنت لديك رقم الهاتف الخاص به يمكنك البحث عن حساب فيسبوك عن طريق رقم الهاتف وهذا ما سنتكلم عنه اليوم بالتفصيل.

التعرف حساب فيسبوك من رقم الهاتف 2022

لا يوجد أحد لا يستخدم فيسبوك الآن، حيث أنه يعد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم إنشائه منذ عام 2003 وقد تم إصدار العديد من المواقع التواصل الاجتماعي وما زال هو الأهم والأشهر، ولا يوجد حتى الآن موقع يتفوق عليه، وقد قامت شركة الفيس بوك بامتلاك كل من الانستقرام وواتساب والتي قد قامت بالاستحواذ عليهم، ويمكنك من خلال بعض الخطوات حتى تتمكن من البحث عن حساب فيسبوك عن طريق رقم الهاتف.

الخطوات

الدخول على Facebook وقم بتسجيل الدخول من خلال الإيميل والباسورد.

قم بأخذ رقم الهاتف لديك من جهات الاتصال والتأكد من عدم وجود إلى فراغات بين الأرقام لأنهم لم يتم العثور مع وجود ذلك الفراغات.

الوقوف على شريط البحث في أعلى صفحة الفيس بوك ولصق الرقم.

اضغط على زر “بحث”.

ومن خلال الفلاتر الموجودة عليك تحديد الأشخاص من خلال الحسابات وليس من المنشورات أو الصفحات.

وستجد ظهور الحساب الخاص بالرقم.

مع العلم إنه لم تظهر نتيجة فأنه من المحتمل أن يكون هذا الشخص لم يكن مسجل بهذا الرقم، أو قد يكون هذا الشخص فعل ميزة إيجاد حسابه عن طريق رقم الهاتف وعليك اختيار الطريقة التالية.

البحث عن حساب فيس بوك عن طريق الاسم

إذلم لم تنجح طريقة البحث عن حساب فيسبوك عن طريق رقم الهاتف يمكنك استخدام البحث من خلال الاسم وقد تحتاج هذه الطريقة عرض الكثير من النتائج عليك اختيار من بينهم من الشخص الذي تبحث عنه، فعند دخولك على صفحتك على الفيسبوك، عليك أولاً تحديد الأشخاص، حتى تتمكن من حصر ظهور النتائج، وحتى لا تظهر الصفحات التجارية والمنشورات، ثم قم باستخدام البحث المخصص وستجده في “القائمة أكثر صلة”، لذلك إذا كان الشخص صديق عمل أو مدرسة عليك ذكر اسم المدرسة أو الشركة، كما يمكنك إدخال أسم المدينة، وستجد ظهور العديد من النتائج يمكنك البحث من خلالها للوصول إلى هذا الشخص.