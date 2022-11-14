سعر موبايل سامسونج a32 والمواصفات.. كاميرا عملاقة وبطارية خارقة

رياض - احمد صلاح - تم إطلاق هاتف سامسونج الذكي Samsung Galaxy A32، يأتي الهاتف بالكثير من المميزات والامكانيات الرائعة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر موبايل سامسونج a32 في الأسواق وبعض المواصفات الخاصة به فهيا بنا.
مواصفات موبايل سامسونج a32
يحمل الهاتف بداخله معالج من شركة ميدياتك من نوع Mediatek Helio G80 (12 nm)، ويدعم هاتف سامسونج ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4/6 جيجا بايت من الرام، ومساحة تخزين داخلية بحجم 64/128 جيجابايت من مساحة التخزين.
ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مكونة من اربع عدسات، الأولي تأتي بدقة 64 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والعدسة الثالثة تأتي بدقة 5 ميجابكسل والرابع بدقة 5 ميجابكسل.
ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل، وتأتي في أعلى منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء
يحمل الهاتف بداخله بطارية بحجم 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.
سعر موبايل سامسونج a32
يأتي سعر هاتف Samsung A32 في بعض الدول العربية بالأسعار التالية:
- السعر العالمي 230 دولار.
- السعر في السعودية 740 ريال.
- السعر في مصر 5000 جنيه.
- السعر في الكويت 65 دينار.
- السعر في الإمارات 650 درهم.
- السعر في قطر 640 ريال.
- السعر في عمان 55 ريال.
- السعر في المغرب 2450 درهم.