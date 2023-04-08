هل تعلم أن طريقة نومك تعكس خفايا شخصيتك وتكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد

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رياض - احمد صلاح - ان معظم الأشخاص بشكل طبيعي لديهم وضعية نوم واحدة حيث انه الوضع الذي يمكن ان يشعره بالراحة أكثر، أو قد يكون الوضع الذي يجد نفسه يستيقظ فيه كل صباح بالرغم من أنكه نام على وضع آخر .

بالتأكيد أنت لست وحدك، حيث انه لكل منا طريقة ووضعية نوم خاصة به بامكانها أن تقول في الواقع الكثير عن عاداتنا وشخصياتنا وربما عن اسرارنا الدفينة

وضع الجنين في وضع الجنين، ينام الناس على جانبهم وركبهم قريبة من صدورهم. إن كنت تنامين في هذا الوضع، فأنت بارعة في تهدئة نفسك والتعامل مع مشاكلك وتنظيم عواطفك الخاصة. ومن ناحية أخرى قد يفتقر هؤلاء الأفراد إلى التعاطف، أو يكونون قليلي الصبر مع الآخرين ومشاكلهم. جربي النوم على ظهرك وقد تجدين نفسك أكثر تقبلا وانفتاحا. هناك احتمال وجود انخفاض ضغط الدم، وبسبب هذا تشعرين بالبرد، مما يحثك على ضم نفسك في شكل كرة أو في وضع الجنين.

وضع النوم على الظهر

وضع يشرح نفسه، إذ يكون النوم على الظهر والذراعان إلى جانبيك. عادة يكون من ينام على ظهره مسترخيا، منهجيا، ومتبعا للروتين (ربما روتين وقت النوم الجيد!)، ويترجم ذلك إلى وضع النوم هذا. بالنسبة لمعظم الناس، النوم على الظهر أصح لاستقامة العمود الفقري والظهر والرقبة، على الرغم أن العديد من الناس يجدونه وضع النوم الأكثر صعوبة. عموما، فمن ينام على ظهره بارع في تنقية عقله والبقاء في الوقت الراهن، على الرغم من أنهم في كثير من الأحيان يحنون سرًّا إلى المغامرة أو خبرات جديدة لن يسعوا لها بسهولة من تلقاء أنفسهم. والأمر السلبي هو أن من ينام على الظهر عرضة لخطر الشخير، إذ يجعل النوم على ظهرك الجزء الخلفي من اللسان واللهاة ترتد إلى الجدار الخلفي من الحلق، مما يسبب إهتزاز الصوت أثناء النوم.

وضع السقوط الحر

في هذا الوضع، ينام الفرد على بطنه ويمد ذراعيه فوق الرأس. إذا كنت تنامين في هذا الوضع، فمن المرجح أنك شخص اجتماعي جدا، يضع المغامرات الجديدة والتجارب الاجتماعية قبل كل شيء. وعلى الجانب الآخر أنت في كثير من الأحيان غير منظمة وتنجرفين مع التيار، على الرغم أن قليلا من النظام سيفيدك. قد تكون وضعية النوم هذه نتاج نمط حياتك، ولكنها على الأرجح، نتاج لعقليتك. حاولي اتباع روتين ما قبل النوم الذي يحفز على الاسترخاء والتزمي به لفترة محدودة. قد تجدين أن وجود روتين يفعل العجائب لسعادتك وحالتك الذهنية. محبو النوم بهذه الطريقة أفضل عشاق. شغفهم للأشخاص يدفعهم نحو صلات عميقة وعلاقات مشوقة.

وضع نجم البحر

في وضع النوم هذا، تمتد الذراعين والساقين بشكل واسع عبر مكان النوم بكامله. محبو وضع النوم هذا خلاقون للغاية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يظهروا إلى حد ما كمنعزلين اجتماعيا. وكما يشير وضع النوم، فهم عادة ما ينامون بشكل أفضل عندما يكونون وحدهم. والشيء ذاته ينطبق عليهم في كثير من الأحيان في مجالات الحياة. يحتاجون مساحة للابداع، ووجود الآخرين يمكن أن يستنزف طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية. إذا كنت من محبي النوم في هذا الوضع، وشعرت أن طاقتك مكبوتة، فربما قد يفيدك الابتعاد قليلا عن شريك حياتك أو الأصدقاء، أو ربما ببساطة الاستثمار في شراء سرير أكبر.

النوم على الجانب

من ينامون على الجانب أصدقاء ومستمعون رائعون. يبرعون في المشاركة ويميلون إلى وضع مصالح الآخرين ورفاههم فوق أنفسهم. كما أنهم شركاء حياة ممتازين لأن لديهم المرونة للتواصل مع من ينامون في وضع السقوط الحر وكذلك من ينامون على الظهر. على الجانب الآخر، أحيانا يمكن أن يميل هؤلاء الأشخاص إلى التضحية الذاتية. من خلال نيتهم النبيلة في الاعتناء ورعاية الآخرين، يتعرضون لخطر فقدان آمالهم وأحلامهم ورغباتهم الخاصة. إذا كنت ممن ينامون على الجانب وتشعرين بأن حياتك تخرج عن نطاق السيطرة، حاولي القيام بشيء لنفسك كالتغيير، وقد يغير الأمر فكرتك بشكل جذري.