انت الان تتابع خبر مدمر هواتف سامسونج .. أوبو تعلن عن هاتف 5G بكاميرا 108 ميجابكسل ومواصفات استثنائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الجديد Reno 8 T 5G للأسواق العالمية بعد بوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عنها، ويعد هذا الهاتف أحدث إصدارات الفئة المتوسطة "رينو" من الشركة، والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف أوبو الجديد Reno 8 T 5G للحجز المسبق في الهند، مقابل سعر يبدأ من بدءا من 29999 روبية هندية (أي ما يعادل 363 دولار)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت، وسيتوفر الهاتف بألوان الذهبي المتدرج والأسود، للبيع عبر موقع Oppo India، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 10 فبراير.

هذا وتشمل عروض الشراء عبر الإنترنت، عرضا بقيمة 3000 روبية هندية وخصم بنكي يصل إلى 10٪، كما يحصل مشترو Reno 8 T 5G في الهند أيضا، على خصم 500 روبية هندية على سماعات الأذن اللاسلكية Enco Air 3 الصالحة حتى 16 فبراير الجاري.

كما تتميز سماعة الأذن Oppo Enco Air3 TWS من أوبو، بمحركات ديناميكية 13.4 ملميتر واتصال Bluetooth 5.3 وما يصل إلى 31 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن.

وتتميز سماعات أوبو الجديدة أيضا، بدعم ميزة إلغاء ضوضاء مكالمة DNN، وتقنية معالجة الصوت HiFi DSP ووضع زمن انتقال منخفض يبلغ 47 مللي ثانية، كما تتميز Enco Air3 TWS بدعم مقاومة الماء والغبار IP54، وتتوفر للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 2،999 روبية هندية، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في 10 فبراير الجاري.

هاتف Reno 8 T 5G، يتميز بشاشة ذات جوانب منحنية 2.5، بقياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، وبدقة FullHD + وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، يصل سطوعها إلى 950 شمعة.

كما يتمتع هاتف أوبو Reno 8 T 5G، بوجود كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعران بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل في المقدمة في فتحة مركزية بأعلى منتصف الشاشة.

إلى جانب ذلك، يعمل هاتف أوبو Reno 8 T 5G، بواسطة معالج Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويدعم الهاتف العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحزم هاتف Reno 8 T 5G، على بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

وأخيرا، يتوفر الإصدار الرسمي من هاتف Reno 8 T 5G، الذي أطلقته الشركة للبيع في الأسواق الفيتامية مقابل سعر حوالي 430 دولار (أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري)، باللون الأسود والذهبي.