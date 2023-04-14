انت الان تتابع خبر تعرف على السلاح السري الذي يجعل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أمير الهواتف وأفضل من آيفون 14 برو ماكس والجميع؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع المستشعر الجديد للصور الذي أضافته شركة سامسونج في هواتفها الجديدة بدقة 200 ميجابكسل “جالكسي اس 23 الترا” Galaxy S23 Ultra.

فان سامسونج تحاول منح مصوري الهواتف الذكية أفضل ما في العالم بفضل الكاميرا التي تقوم بالتقاط صور مفصلة للغاية وتعمل بشكل جيد مع ظروف الإضاءة الصعبة التي تعيق اغلب الهواتف.

لماذا هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا هو الأعلى؟ تعرّف على السلاح السري

كان المستشعر، المسمى Isocell HP2، في قلب حدث إطلاق Unpacked 2023 يوم الأربعاء، والذي وصف أداء الصور والفيديو باعتباره أهم تقنية جديدة في سامسونج جالكسي اس 23 الترا. وقامت سامسونج بتفصيل المستشعر حصريًا لـ CNET في يناير.

ولا توجد عينات HP2 لاختبارها حتى الآن، لكن التحسينات الهندسية من سامسونج لها سجل حافل في تحسين جودة الصورة لمعالجة الجانب الأكثر تنافسية للهواتف الذكية اليوم.

منذ أكثر من عقد من الزمان ، ساعدت أجهزة Apple iPhone في إقناع العديد من الأشخاص بأن هواتفهم كانت الكاميرا الوحيدة التي يحتاجون إليها معظم الوقت، لكن معالجة الصور الذكية من جوجل ساعدت هواتف Pixel على تجاوز Apple من بعض النواحي.

سامسونج، التي تصنع مستشعرات الصور الخاصة بها، أصبحت الآن قادرة على المنافسة جزئيًا عن طريق تعبئة كاميرات متعددة في هواتفها. وستوفر إضافة المستشعر الأكبر، 200 ميجابكسل في سامسونج جالكسي اس 23 الترا تحسينات كبيرة في كل من إعدادات الكاميرا ذات الإضاءة المنخفضة والدقة، مما يوفر ميزات متقدمة لا تزال تتداول كنقاط تمايز مهمة في بحر من سهولة الترقية.

يواجه مصممو مستشعرات الصور مقايضة. تعني زيادة دقة المستشعر أن كل بكسل على المستشعر أصغر، وبالنسبة لتقنية معينة، لا تستطيع وحدات البكسل الأصغر جمع الضوء أيضًا. وهذا يعني أن اللقطات التي يتم التقاطها في الإضاءة المنخفضة تشوبها بقع ضوضاء.

ويفقدون التفاصيل في الأجزاء المظللة من المشهد. ويعانون من تسليط الضوء على المناطق المضيئة مثل السماء. ومع ذلك ، فإن HP2 يجلب طرقًا جديدة لمواجهة هذه المشاكل والاستفادة القصوى من كل فوتون من الضوء ، على حد قول سامسونج.

ويعد HP2 أصغر قليلاً من سابقه HP1 ، لكن كل بكسل أكثر كفاءة في جمع الضوء ، وهو اتجاه هندسي يتيح الحصول على صور بدقة أعلى وكاميرا أصغر. وقالت الشركة إن جهاز الاستشعار الخاص بعملاق الإلكترونيات في كوريا الجنوبية يمكنه جمع الضوء بشكل أكثر فاعلية في المقام الأول، وتعزيز صور النطاق الديناميكي العالي (HDR) للتعامل بشكل أفضل مع المشاهد ذات العناصر المظلمة والمشرقة. وعند التصوير بدقة 200 ميجابكسل ، تستخدم سامسونج تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقديم أدق التفاصيل.

وتعد تحسينات الكاميرا سببًا رئيسيًا لترقية الهواتف، حيث تكون الصور ومقاطع الفيديو أفضل بشكل ملحوظ من المعالجات الأفضل بشكل هامشي وعمر البطارية وتقنية الشبكة. وقال JoonSeo Yim ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال أجهزة الاستشعار في Samsung Electronics: “تتألق الدقة الكاملة البالغة 200 ميجابكسل بشكل خاص عند التصوير في الحفلات الموسيقية أو في الهواء الطلق حيث يوجد الكثير من التفاصيل التي يجب التقاطها”.

“قد لا يكون هذا هو الإعداد السائد لمعظم المستهلكين ، لكننا نرى بالتأكيد الحاجة إلى صور مفصلة للغاية.” وبالمثل ، تستثمر Apple ، أكبر منافس Samsung للهواتف الذكية ، بشكل كبير في كاميراتها. تبرز عناصر العدسة الكبيرة نسبيًا من الجزء الخلفي من طرازات iPhone 14 Pro لإظهار أداء الكاميرا.

وقد قامت Apple بترقية مستشعراتها للحصول على دقة عالية وتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة. وخيارات تجميع بكسل أفضل يُطلق على إحدى تقنيات العناوين الرئيسية لتحسين صور الهاتف الذكي اسم pixel binning. باستخدامه، يمكن دمج مجموعات من وحدات البكسل المادية في وحدات بكسل افتراضية أكبر تجمع مزيدًا من الضوء عندما يكون خافتًا ، مما يؤدي إلى تقليل الدقة للحصول على ضوضاء أقل ولون أفضل.

ويمكن لـ HP2 من سامسونج التقاط صور بدقة 200 ميجابكسل في ظل ظروف جيدة. عندما يكون خافتًا ، تجمع وحدات البكسل المتجاورة وحدات البكسل في أجزاء 2 × 2 للحصول على صورة بحجم 50 ميجابكسل. وعندما تكون باهتة حتى الآن ، تلتقط قطع 4 × 4 “Tetra2pixel” من سامسونج صورة بدقة 12.5 ميجابكسل.

وكان مستويا البكسل متوفرين على 200 ميجابكسل HP3 ، الذي تم الإعلان عنه في عام 2022. ومع ذلك يستخدم HP3 وحدات بكسل أصغر والتي مع تقليل حجم الكاميرا ، ليست جيدة في التقاط الضوء في المقام الأول. HP1 ، الذي تم الإعلان عنه في عام 2021 ، لكن HP2 تضيف بعض الحيل الأخرى التي يفتقر إليها HP1.

تحسينات جودة صورة Samsung HP2

يحتوي المستشعر على حيل أخرى لتعزيز جودة الصورة ، لا سيما مع مشاهد النطاق الديناميكي العالي بتفاصيل ساطعة ومظلمة. وهنا عدد قليل: تمنح تقنية تسمى بوابة نقل الجهد المزدوج (D-VTG) كل بكسل قدرة أفضل بنسبة 33٪ على جمع الضوء ، مما يحسن جودة الصورة في المشاهد المعتمة ويقلل من البقع البيضاء الباهتة في السماء الساطعة.

وتعمل ميزة Dual Slope Gain (DSG) من سامسونج على تحسين صور HDR عن طريق رقمنة بيانات التعرض لكل بكسل بمقياسين مختلفين لجمع البيانات الساطعة والداكنة عند التصوير في وضع 50 ميجابكسل. تعني وحدات البكسل الوفيرة الموجودة على المستشعر أن بعض وحدات البكسل الرباعية يتم ضبطها للضوء الساطع والبعض الآخر للضوء الخافت.

وميزة ذات صلة تسمى Smart-ISO Pro هي تقنية HDR منفصلة تتكيف مع مشاهد مختلفة ، وتستخدم مجموعات مختلفة من إعدادات الحساسية المناسبة للإطارات المختلفة المستخدمة لبناء صورة HDR.