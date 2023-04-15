منافسة ”Mini” الصينية ترى النور قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 10:30 صباحاً - كشفت شركة JAC الصينية عن سيارة جديدة يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لسيارات Mini الشهيرة.

وتأتي السيارة بهيكل هاتشباك أنيق التصميم، طوله 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 156 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 262 سم، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 16 إنشا، ومصابيح LED، وسقف بانورامي.

ومن الأشياء المميزة في هذه المركبة هو تصميمها الداخلي البسيط والأنيق بنفس الوقت، والخيارات الواسعة لألوان القمرة من الداخل، فضلا عن نظام الإضاءة الداخلي الذي حصل على 64 لونا.

وحصلت المركبة على واجهة قيادة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة أتت بمقاس 15.6 بوصة، كما جهّزت بجهاز مودم قادر على الاتصال بشبكات 5G وتوزيع إشارات الإنترنت على الهواتف والأجهزة المحمولة.

وزودتها JAC بنظام شحن لاسلكي للهواتف، وكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات ثبتت على المرايا الجانبية لتأمين رؤية محيطية للهيكل، إضافة إلى حساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج وبنوعين من المحركات الكهربائية بعزم 93 و136 حصانا، كما ستجهز ببطاريات تكفيها لقطع 305 أو 405 أو505 كلم بالشحة الواحدة.