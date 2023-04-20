انت الان تتابع خبر يتحدى سامسونج.. نوكيا تعود لأمجادها القديمة بموبايل Magic Max الفلاج شيب الخارق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غيرت HMD Global الشركة الأم المالكة لشركة تصنيع المصنعة الهواتف الذكية "نوكيا" شعار العلامة التجارية Nokia الشهر الماضي، في إشارة واضحة إلى أنها ستبدأ عهدا جديدا ومرحلة مختلفة من حياة الشركة.

وقد كانت إزاحة الستار عن الشعار الجديد تلميحًا واضحًا إلى أن هناك شيئًا مميزًا في الطريق لم يتم الكشف عنه بعد، وربما عودة قوية لنوكيا تحت قيادة HMD Global بعد أن استحوذت عليها من مايكروسوفت Microsoft.

وبرغم أن نوكيا ما زالت موجودة في السوق ولم تختف مثل شركات أخرى لم تستطع الصمود والمنافسة مع الشركات العملاقة آبل وسامسونج ، إلا أن نوكيا منذ فترة بعيدة عن دائرة التنافس الحقيقي مع عمالقة الهواتف الرائدة الفلاج شيب، ومعظم هواتفها من الفئة ميسورة التكلفة.

إن معظم هواتف Nokia الذكية هي إما هواتف ذكية للمبتدئين لا تقدم سوى أقل القليل من الإمكانيات أو متوسطة جدا بلا أى مميزات بالمقارنة مع علامات تجارية تقدم أفضل ما لديها في الفئة المتوسطة على غرار شاومي وأوبو وغيرها.

يبدو أن اتجاه الشركة سوف يتغير قريبا وستتجه إلى تقديم هواتف رائدة ، حيث تستعد الشركة التي تتخذ من فنلندا مقراً لها لإطلاق هاتف Nokia Magic Max، هو الهاتف الذي أعلنت عنه لأول مرة من خلال مؤتمر الهواتف النقالة دورة 2023 الذي أقيم في برشلونة بإسبانيا، جنبا إلى جنب مع Nokia C99.

منذ الإعلان رسميا عن الهاتف الفلاج شيب، بدأت التسريبات تتوالى على الجهاز المرتقب والمنتظر بشدة، تشير معظم الشائعات إلى أن تاريخ إصدار Nokia C99 رسميا سيكون في 28 أبريل 2023. ومع ذلك ، هناك شائعة أنه لن يكون قبل 18 نوفمبر 2023.

تشير التسريبات من مصادر موثوقة إلى أن نوكيا ماجيك ماكس Nokia Magic Max سيأتي بثلاثة إصدارات مختلفة حسب الذاكرة وسعة التخزين. سيكون هناك تكوين الـ 8 جيجابايت و 12 جيجابايت و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع خيارات مساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

سيتم إصدار هاتف نوكيا ماجيك ماكس مع نظام تشغيل أندرويد 13 قابل للترقية مع معالج من كوالكوم ، شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني تحت الغطاء، مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع طبقة حماية زجاجية من Corning Gorilla Glass 7 وهي المواصفات التي تجعلها في فئة مختلفة عن تلك التي تعودت عليها نوكيا.

يحتوي نوكيا ماجيك ماكس على إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 144 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل. مع بطارية عملاقة سعة 7950 مللي أمبير في الساعة يمكنها أيضًا شحنها من 0 إلى 100 في غضون بضع دقائق، وذلك بفضل الشحن السريع بقدرة 180 وات.

كل طراز سيكون له سعر، كلما ارتفع عدد الرامات وسعة التخزين ارتفع السعر، ولكن تقول شائعات إن سعر البداية حوالي 550 دولارًا (44900 روبية هندية). وحتى الآن لم تحدد الشركة موعد الإطلاق الرسمي لكن من المتوقع أن يكون في غضون أسابيع قليلة قادمة.