انت الان تتابع خبر صدمة كبيرة بعد الكشف عن 3 أسباب مقنعة تجعلك تبتعد عن شراء هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حين يتم تصميم هاتف ذكي جديد تكون هناك العديد من الأسباب التي تشجعك لشرائه أو أسباب قوية تجعلك تبتعد من شرائه وتختلف هذه الأسباب وفق الشخص المشتري.

لهذا السبب سوف نعرض أربعة أسباب لشراء هاتف جالكسي اس 23 الترا ، وأسباب تجعلك تفكر مرتين قبل الشراء في هذا التوقيت بالذات

أسباب شراء جالكسي اس 23 الترا

أولاً: الأداء

أنت أمام هاتف من الأسرع في العالم إن لم يكن الأعلى على الإطلاق من حيث السلاسة والسرعة في الأداء والتنقل بين التطبيقات والمهام الثقيلة، حيث المعالج هنا كوالكوم سناب دراغون 8 الجيل الثاني، وهو المعالج الأعلى كفاءة بالعالم الآن مع زيادة بنسبة 34 ٪ في الأداء وحدة المعالجة المركزية، ولا ننسى الخيارات المتنوعة من مساحة التخزين.

ولا ننسى معيار التخزين UFS 4.0 الأحدث وذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X. هذا يعني توفير سرعات كبيرة للقراءة والكتابة وحفظ ملفات كبيرة أسرع بمرتيْن عن النسخة السابقة.

ثانيًا : التصوير

هنا شمّرت سامسونج عن أكمامها وقدمت تجربة تصوير لا مثيل لها مع عدسة بدقة 200 ميجابكسل وقدرات تكبير بصري ورقمي مذهلة، تفاصيل وحدة وتباين ألوان في الصور والفيديو تجعل الهاتف ينافس أعتى قدرات التصوير في الهواتف الذكية الأخرى ويفوز بكثيرٍ منها.

ثالثاً: الجودة

المصنعية تتمتع بجودة عالية، هيكل متين، وسامسونج أول من يستخدم زجاج غوريلا فيكتوس 2 الجديد من شركة كورنينغ والذي يقدم حماية ضد الصدمات والخدوش بكفاءة ممتازة، ويتحمل السقوط حتى مسافة مترٍ واحد على الأسطح الصلبة مثل الخرسانة، ولا ننسى جودة الشاشة واستخدام التقنيات الحديثة في اللوحة.

رابعًا: الإنتاجية

الشاشة الكبيرة، القلم S-Pen، يجعل الهاتف مكاناً مفيداً لإنتاج الأعمال والمهام مثل الرسم، الملاحظات، التخطيط، الجداول، التصميم، منصات التواصل، صناعة المحتوى، والكثير من المهام اليومية الحياتية.

أسباب تجعلك تفكر جيدًا قبل شراء جالكسي اس 23 الترا

والآن نستعرض لكم ثلاثة أسباب تجعلك مترددًا قبل قرار الشراء:

أولاً: التشابه الشكلي

إن كنت ترى أن مواصفات جالكسي أس 23 الترا أعلى بكثير مما تحتاجه، لكن بنفس الوقت تريد هاتفاً يتشابه معه في التصميم وبعض المواصفات الأخرى مثل سعة التخزين وكفاءة البطارية وسرعة الأداء، فبالتأكيد سيكون خيار جالكسي أس 22 الترا أفضل نظراً لفارق السعر الكبير بينهما والذي قد يصل في بعض البلاد العربية إلى 400 دولار وأكثر.

ثانيًا: مميزات ربما لا تحتاجها

يقدم الهاتف مميزات بعضها قد يكون رفاهية فائضة مثل قدرات التصوير 8K، فهذه الدقة والجودة ربما لا تجد شاشة لديك كي تعرضها أصلاً، والبعض يرى أنها مميزات تسويقية أو موجهة لفئة معينة مثل صناع المحتوى، ورغم أن دقة 200 ميجابكسل شيء مذهل، لكن اسأل نفسك سؤالاً: هل أنت بحاجة بهذه القدرات الرهيبة في التصوير مقابل السعر الباهظ ؟!

تأكد عند شرائك أنك تدفع ثمن كل شيء، حتى ثمن إعلانات الهاتف، بل حتى وقت استئجار قاعة المؤتمر للإعلان عن الهاتف، لذلك خذها قاعدة في حياتك، لا تشترِ شيئاً فوق حاجتك، اشترِ ما تحتاجه فقط ، فهل أنت بحاجة لكل مميزات أس 23 الترا ؟!.. إن كانت الإجابة نعم فلا مشكلة.

ثالثاً: الأسعار

في الوقت الحالي الأسعار مربكة قليلاً، الاستفادة من عروض الطلب المسبق الآن جيدة، إلا أنّ للبعض رأي آخر بالانتظار حتى استقرار الأسعار أكثر و وضوحها، وهذا يعود لتقييم الموقف ويختلف من شخص لآخر وبلدٍ لآخر.