انت الان تتابع خبر احذر .. طريقة جديدة تسمح لأي شخص بمراقبة رسائلك وصورك وفيديوهاتك الشخصية على واتساب إذا لم تقم بهذا الأمر فورا!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر برنامج واتساب من أكثر برامج استخدام في العالم، حيث تجاوز عدد مستخدميه أكثر من ملياري شخص ويعتبر واتساب (Whatsapp) أحد التطبيقات المملوكة لشركة “ميتا”، فيسبوك سابقًا.

ولعلّ ما يجعل تطبيق واتساب يحظى بشعبية كبيرة هي نسبة الأمان العالية المتوفرة فيه حيث يستخدم التطبيق التشفير التام لجميع نشاطاته المتوفرة مثل ارسال واستقبال الرسائل والصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

ويتمتع مستخدمي واتساب بنسبة أمان عالية جعلت من التطبيق ينتشر بسرعة بين الناس، لكن ما يخفى على الكثير من الناس هو أنّ هناك طرق وثغرات يمكن استغلالها ومراقبة كل أنشطة مستخدمي التطبيق من خلالها حيث يمكن معرفة زمن اتصال الأشخاص في التطبيق والتعرف على محادثاتهم التي يجرونها وتحديد الوقت الذي يقضوه على التطبيق.

ويستطيع أي شخص مراقبة أي شخص يريد عبر تطبيق واتساب، وذلك بأخذ رقم هاتفه وحفظه في جواله. وتتم عملية المراقبة للشخص بطريقتين بسيطتين هما كالتالي:

الطريقة الأولى: تتم مراقبة واتساب من خلال تنزيل تطبيق Wastat WhatsApp tracker من متجر بلاي. وبعد تنزيل التطبيق قم بإدخال رقم الشخص الذي تريد مراقبة نشاطه على واتساب، حيث يقوم Wastat WhatsApp tracker بتقديم شرح كامل ووافي عن نشاط ذلك الشخص وذلك من خلال تقديم عدد الساعات التي يقضيها مع تحديد الوقت بالتفصيل حيث يقوم التطبيق بتقديم تقرير مفصل حين يفتح الشخص المستهدف التطبيق من خلال إرسال إشعارات إليك.

الطريقة الثانية: وهي طريقة تقدم تقرير مفصل عن نشاط أي شخص في واتساب وذلك من خلال عمل تقرير مفصل عن نشاطه والوقت الذي يقضيه في التطبيق ومع من يجري محادثاته وعرض تلك المحادثات بالتفصيل.

وهي طريقة تقدم تقرير مفصل عن نشاط أي شخص في واتساب وذلك من خلال عمل تقرير مفصل عن نشاطه والوقت الذي يقضيه في التطبيق ومع من يجري محادثاته وعرض تلك المحادثات بالتفصيل. ومن أجل تنفيذ هذه الطريقة يجب تنزيل تطبيق What’s Wep من متجر بلاي وبعد تنزيله عليك الدخول إليه وضغط قائمة Whats Can وسيظهر لك كود على الشاشة مباشرة، بعد ذلك قم بإحضار هاتف الشخص الذي تريد مراقبته وافتح تطبيق واتساب منه ومن خلال القائمة الرئيسية أعلى يمين الشاشة قم بالضغط على الـ3 نقاط الظاهرة أمامك ثم اضغط على جملة واتساب ويب، الظاهرة وبعد الضغط عليها ستُفتح أمامك الكاميرا. وبعد ذلك قم بأخذ لقطة للكود الذي في تطبيق Whats Web الذي فتحته في جوالك وقم بأخذ صورة له وبعد أخذ الصورة ستظهر أمامك كل المحادثات التي كان يقوم بها الشخص الذي تريد مراقبته حيث تستطيع معرفة كل المحادثات التي قام بها وقراءتها كاملة مع تحديد وقت كل محادث