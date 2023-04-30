انت الان تتابع خبر لم تسمع بها أبدا .. حيلة ذكية تعرفك هل شاومي الذي ستشتريه هاتف محمول مستعمل أو مسروق؟والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأغلبية منا لايشتري هواتفه المحمولة جديدة، حيث ان سوق الهواتف المستعملة قوي جدًا في أغلب الدول خصوصا العربية إلا ان السبب الرئيسي هو شراء الهواتف الذكي المستعمل.

حيث يوجد العديد من الخداع حول هذه الأجهزة، من الهواتف المقلدة، والأجزاء غير الأصلية أو حتى الهواتف التي تم سرقتها وعرضت للبيع لاحقًا.

لذلك، سنخبرك في هذا المقال كيف يمكنك التحقق مما إذا كان هاتف شاومي الذي ستشتريه مستعملاً مسروقًا أم لا من خلال أداة مفيدة للغاية يمكن أن توفر لنا الكثير من الصداع في المستقبل لأنه، كما تعلم، فإن شراء هاتف شاومي محظور بسبب السرقة يمكن أن يجعلنا غير قادرين على استخدامه لإجراء مكالمات أو حتى استخدام اتصال بيانات.

رقم IMEI في هواتف شاومي هو الحل لجميع مشاكلك

لقد تحدثنا مؤخرًا عن كل ما يجب أن تعرفه عن رقم IMEI في هاتف شاومي، وستكون هذه الحالة على وجه التحديد أساسية عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من عمليات الاحتيال المحتملة. في الواقع، بفضل هذا الرقم، سنتمكن من التحقق بطريقة بسيطة للغاية مما إذا كان الهاتف الذي اشتريناه مسروقا أم لا.

للقيام بذلك، علينا ببساطة تنزيل تطبيق Check IMEI على هاتف شاومي، وهو بمثابة أداة تستخدم قاعدة بيانات جمعية GSM، وهي شركة مكرسة لتطوير قائمة سوداء لتلك الهواتف الذكية التي تم حظر IMEI الخاص بها لأسباب من بينها سرقة المعدات.

لذلك ، بفضل هذا التطبيق ، سيتعين علينا ببساطة إدخال رمز IMEI الخاص بالجهاز وسيخبرنا على الفور ما إذا كان محظورًا أم لا، على الرغم من أن هناك خيارًا آخر يتعين علينا التحقق منه وهو وضع بطاقة SIM في هذا الجهاز ومعرفة ما إذا كان يتلقى المكالمات وبيانات الجوال.

وفي الواقع، توصيتنا هي أن تقوم دائمًا بكلتا العمليتين نظرا لأن القائمة السوداء GSM لا يتم تحديثها دائما على الفور نظرا لأن الأمر يستغرق وقتا لتلقي المعلومات. بهذه الطريقة سوف نتأكد بنسبة 100٪ من خلو هاتفنا المحمول من أي عمليات احتيال.