انت الان تتابع خبر خلي بالك .. واتساب يحذر بشدة من اختراق حسابات المستخدمين الشخصية بهذه الطريقة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان تطبيق واتساب اصدر تحذير لكافة مستخدميه من خطر سرقة حساباتهم على التطبيق، والذي يمكن للهاكر الاستيلاء على الأموال أو المعلومات الشخصية الخاصة بهم، وكذاك تثبيت برامج ضارة على أجهزتهم.

وقام واتساب باصدار تحذير بأنه في حال تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، فإن الأمر قد خطير ويمكن التجسس على رسائلك وخداع أصدقائك وعائلتك.

ونصح التطبيق بعدم مشاركة رمز التسجيل أو رقم التعريف الشخصي للتحقق بخطوتين مع أي شخص آخر، حتى إذا طلب ذلك من قبل أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة، فلا يجب مشاركته.

تحذير هام بشأن اختراق حسابات المستخدمين

كما ينصح تطبيق واتساب بتفعيل التحقق من خطوتين وإضافة عنوان بريد إلكتروني في حال نسيان رقم التعريف الشخصي الخاص بك، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى منع اختراق حسابك في المقام الأول وسيساعدك على استعادته في حال تم الاستيلاء عليه، لذا يجب عليك تعيين رمز للجهاز لمنع الآخرين من الوصول إلى جهازك دون علمك. قال واتساب إنه يجب أن تكون مدركًا جدًا لمن يمكنه الوصول إلى هاتفك.

وأضاف تطبيق واتساب: “إذا كان لدى شخص ما إمكانية الوصول الفعلي إلى هاتفك، فيمكنه استخدام حساب واتساب الخاص بك دون إذن، مشيرا إلى أنه “إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للتحقق المؤلف من خطوتين أو رمز التسجيل ولم تطلب ذلك، فلا تضغط على الرابط، فقد يحاول شخص ما الوصول إلى رقم هاتفك على واتساب”.

الجدير بالذكر أن واتساب هو تطبيق مجاني للمراسلة والاتصالات الذي يوفر اتصالات ومراسلات بسيطة وآمنة وموثوق بها على الهواتف الخلوية في جميع أنحاء العالم، يمكن استخدامه على الكمبيوتر من خلال WhatsApp Web، حيث يمكن إرسال واستقبال الرسائل بسرعة من خلال الكمبيوتر لاستخدام WhatsApp Web، يجب فتح WhatsApp على هاتفك والنقر على قائمة أو الإعدادات وتحديد الأجهزة المرتبطة، ثم النقر على ربط جهاز وتوجيه هاتفك إلى هذه الشاشة لالتقاط رمز QR>