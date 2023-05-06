مدمر هواتف سامسونج وآيفون .. ريلمي تعلن عن هاتف 5G بكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات استثنائية

انت الان تتابع خبر مدمر هواتف سامسونج وآيفون .. ريلمي تعلن عن هاتف 5G بكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات استثنائيةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت العلامة التجارية ريلمي اليوم بالكشف أن سلسلة Realme 11 سوف رسميًا في هذا الشهر حيث أن التشكيلة قادمة إلى الصين أولاً ، وقدم الإعلان التشويقي جزيرة كاميرا دائرية في الخلف، وفق ما تم ذكره في موقع gsmarena.

وإضافة لذلك ، فان المواصفات الرئيسية لـ Realme 11 Pro + على TENAA ظهرت واقترحت محطة الدردشة الرقمية المسربة أن وحدة المعالجة المركزية 2.6 جيجاهرتز تعد جزء من سلسلة SoC الجديدة من Dimensity 7-series.

يجب أن يأتي Realme 11 Pro + بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بجوانب منحنية ودقة 1080 بكسل. سيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ، وإذا كان حجمه بالفعل 1 / 1.4 بوصة ، فمن المحتمل أن ننظر إلى Samsung ISOCELL HP3. ستحتوي الكاميرا فائقة الاتساع على مستشعر متواضع بدقة 8 ميجابكسل ، وستكون هناك أيضًا وحدة مساعدة 2 ميجابكسل.

ومن المثير للاهتمام أن 11 Pro + سيأتي بمتغيرين للشحن - 80 واط أو 100 واط للبطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة. تم اعتماد الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت ، ويقال أن هذا الجهاز بأكمله يزن 183 جرامًا فقط.