منافسة ساعات آبل الصادرة عن موتورولا قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 11:23 صباحاً - تستعد موتورولا لإطلاق ساعة جديدة يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لساعات آبل الذكية الجديدة.

وتبعا لأحدث التسريبات ستحصل الساعة على هيكل مستطيل الشكل بأبعاد (46.5/38/12.3) ملم، وزنه 45 غ، ومحمي من الماء وفق معيار 5 ATM، ومحاط بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم.

أما الشاشة فيها فستكون من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، دقة عرضها (348/441) بيكسل، معدل سطوعها 316 شمعة/م تقريبا.

وستعمل الساعة بنظام Moto Watch OS، وستكون قادرة على التعامل مع أجهزة أندرويد وiOS، كما ستجهّز بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

ويمكن إقران هذه الساعة مع الهواتف والأجهزة الذكية بسرعة بفضل تقنيات "بلوتوث5.3" الموجودة فيها، فضلا عن تزويدها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 355 ميلي أمبير تعمل لعدة أيام بالشحنة الواحدة، أما سعر هذه الساعة في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 150 يورو.