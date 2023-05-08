انت الان تتابع خبر بخطوات بسيطة.. طريقة تشغيل ChatGPT على واتساب وتيليجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر روبوت الدردشة ChatGPT له مكانة مميزة، وذلك بعد أن لقى اهتماماً كبيراً من قبل المستخدمين في الآن الأخيرة، مما إدي لقيام أغلب شركات التكنولوجيا لطرحه على تطبيقي “التيليجرام و واتساب”، وسوف نستعرض طريقة تشغيل ChatGPT على التطبيقين.

كيفية تشغيل ChatGPT على تطبيقي واتساب وتيليجرام

إذا قمت باستخدام برنامج الدردشة ChatGPT في عملية المراسلة الفورية، فلن تضطر للخروج من تطبيق المراسلة، لتتمكن الروبوتات التي تعمل بالذكاء الصناعي للإجابة عن جميع استفساراتك، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من الصور، التي تستطيع الاحتفاظ بها داخل هاتفك من أجل الاستفادة بها، ويوجد طريقتين تستطيع من خلالها تشغيل هذه الخدمة على كل من واتساب وتيليجرام، فالأمر يتمثل في تعيين روبوت جاهز من أجل مساعدتك في أي وقت، وتستطيع الحصول عليه، تبعاً لموقع “البوابة العربية التقنية”.

الطريقة الأولي لتشغيل ChatGPT على تطبيقي واتساب وتيليجرامالدخول على موقع Shmooz AI من خلال متصفح الويب الخاص بك.

ثم الضغط على Start Shmoozing.

وبعد ذلك الضغط على Continue to Chat

وسوف تذهب تلقائياً إلى تطبيق واتساب، لمحادثة روبوت Shmooz AI.

ويمكن كتابة التفسير الخاص بك، والنقر على زر إرسال وستجد رداً من الروبوت شكل فوري.

وتستطيع سؤال الروبوت في أي مجال، سواء إذا كان الأمر يتعلق بكتابة قصة أو أحد المسائل الرياضية أو معادلة كيميائية، وغيرها من الأشياء، أو الحصول على صور بجودة عالية الدقة تصل إلى 1024× 1024، ما عليك فعله هو إضافة كلمة صورة قبل الوصف، وخدمة ChatGPT تقدم بعض المتطلبات مجاناً، لكن يوجد بعضها لابد من دفع رسوم للاشتراك قرابة 10 دولارات شهرياً.

تشغيل ChatGPT على تيليجرام باستخدام كيبوردSwiftkey