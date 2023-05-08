انت الان تتابع خبر سعر هاتف Lava Agni 2.. بطاريته كبيرة والكاميرا دائرية والخلفية منحنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة Lava بإحياء الكثير من الهواتف الذكية الخاصة بها في الهند، وتم إطلاق العديد من الهواتف المميزة بالأسعار المنخفضة، وتتأهب الشركة في الوقت الحالي لتقديم هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة، ويبحث الجميع عن مواصفات وسعر هاتف Lava Agni 2 المتوفر في الأسواق.

مواصفات هاتف Lava Agni 2

وسوف يصل هاتف Lava Agni 2 في الأسواق يوم 10 مايو والمعالج فيه 7050 وشاشة منحنية وغيرها الكثير من المميزات الرائعة، وينتظر الجميع ظهوره الرسمي للمرة الأولى، وهو من الفئات المتوسطة ويوفر معالج قوى وتصميم ذو مظهر مميز، ويقدم صورة اللوحة الخلفية للهاتف القادم وإنه سوف يكون له خلفية منحنية مع كاميرا دائرية، وفيه معالج من شركة ميدياتيك التيوانية من أفضل الأنواع.