انت الان تتابع خبر أفضل 10 هواتف في العالم بالصور.. “الآيفون مش منهم”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الملايين من المواطنين في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، بمعرفة كافة الأخبار التي تخص هواتف المحمول وأحدث التنقيات التكنولوجيا والمميزات الحديثة التي تدعمها الشركات الكبرى، إلا أن الكثير من المواطنين يحتارون من شراء الهواتف المحمولة بسبب كثرتها، لذلك يلجأ الكثير إلى شراء هاتف الأيفون على الرغم أنه غالي الثمن، وخلال التقرير المفصل سنتعرف على أفضل 10 هواتف في العالم.

يبحث الكثير من المهتمين بشراء الهواتف المحمول في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، عن أفضل 10 هواتف في العالم، حيث يسيطر على سوق الهواتف الذكية في مصر مجموعة محدودة من الشركات، على رأسها سامسونج وآبل، بينما يصعب الحصول على هواتف رائدة من شركات مثل آسوس وهونر ووان بلس وفيفو.

أفاد مؤشر ANTUTU مفاجأة من العيار الثقيل في ترتيب الهواتف الأفضل في العالم، فهواتف آيفون الأغلى والأكثر انتشارا لا توجد أصلا في قائمة الأفضل، وكما حدد المؤشر الترتيب على عدة عوامل أهمها الأداء والشاشة والتصوير والبطارية.

وخلال هذا المؤشر حصل آيفون 14 بروماكس على 940418 نقطة، وهو أقل بكثير جدا من بقية الهواتف الرائدة، بل إن سلسلة سامسونج جالاكسي إس الرائدة، لم تكن ضمن المراكز الخمسة الأولى، وتفوقت عليها هواتف آسوس وزد تي إي وشاومي وفيفو.

إليكم قائمة أفضل 10 هواتف في العالم، والنقاط التي حصل عليها كل منها:

1. ROG 7 Ultimate أسوس – 1330011 نقطة

2. Red Magic 8 Pro+ زد تي إي – 1304757 نقطة

3. Mi 13 Pro شاومي – 1280444

4. Mi 13 شاومي – 1275164 نقطة

5. iQOO 11 فيفو – 1273371 نقطة

6. Galaxy S23 Ultra سامسونج – 1227159 نقطة

7. Galaxy S23+ سامسونج – 1223151

8. Galaxy S23 شامسونج- 1192382

9. OnePlus 11 وان بلس- 1140711

10. HONOR Magic5 هونر- 1082500