انت الان تتابع خبر موبايل رايق من نوكيا.. بينافس آيفون في الأسواق وسعره على قد الأيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر هاتف Nokia G22 من الهواتف الرائعة التي تم إطلاقها من خلال شركة نوكيا أثناء الفترة الحالية وبالتحديد في شهر فبراير 2023، وهو من الهواتف التي تنافس كلاً من هواتف سامسونج وشاومي وآيفون لفئة الهواتف المتوسطة والشبابية.

مواصفات هاتف Nokia G22

وجاء في أحد المواقع التقنية أن هاتف Nokia G22 يتميز بأنه ذو شاشة كبيرة وكاميرا أساسية ذات دقة فائقة تصل دقتها لـ 50 ميجا بيكسل مع أداء قوى بمعالج جيد، والبطارية الكبيرة التي تستمر إلى ساعات ذات الأستعمال الطويل، وشاشة مقاومة للمياه والغبار من أفضل الأنواع وقياسها 6.6 بوصة وذات جودة عرض دقتها 1200 في 720 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وطبقة حماية زجاج الأمامي من نوع 3 وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف.

[Nokia G22]

سعر هاتف Nokia G22 في الأسواق

ويتوفر في هاتف نوكيا كاميرا خلفية ثلاثية أساسية تأتي دقته لـ 50 ميجا بكسل، وكاميرا لتصوير العمق دقتها 2 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو دقته 2 ميجا بكسل مع فلاش وكاميرا أمامية دقته 8 ميجا بكسل لتصوير السيلفي وإجراء الكثير من مكالمات الفيديو، وهو فيه مطور دقة تصنيعه 12 نانومتر ووحدة معالجة لكل الرسومات، وسعة البطارية تصل لـ 5050 مللي أمبير في الساعة وفيه تقنية الشحن السريع، وسعره يصل لـ 300 دولار، ومن المرجح أن يقدم في الاسواق المصرية خلال الأيام القادمة.