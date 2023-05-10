انت الان تتابع خبر خبير: الروبوتات قد تستحوذ على 80٪ من الوظائف البشرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير الأمريكي في التكنولوجيا بن جورتزلر وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الذكاء الاصطناعي (AI) سيحل محل 80% من الوظائف البشرية في السنوات القليلة المقبلة.



وأقر جورتزل، بأن المشكلات الاجتماعية ستظهر عندما يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفة بشرية تلو الأخرى، لكنه لا يعرف كيفية حلها.



وقال جورتزل فى قمة الويب في ريو دي جانيرو، "قد تكون كل وظيفة تتطلب الأعمال الورقية تقريبًا قابلة للأتمتة".



وتأتي كلماته بعد أن وقع الآلاف من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك، على رسالة مفتوحة تدعو إلى توقف مدته ستة أشهر عن تطوير الذكاء الاصطناعي.



وجادلوا بأن الشركات تشارك في "سباق خطير" من خلال تطوير التكنولوجيا بسرعة كبيرة، وهذا يمثل خطرًا عميقًا على المجتمع والإنسانية.



وكشفت دراسة مؤخرا أن أكثر 20 مهنة معرضة لخطر الاستغناء عنها بفضل الذكاء الاصطناعي، مع وجود مشغل مركز الاتصال في المرتبة الأولى، والوظائف التالية تشمل على مدرسون من تخصصات مختلفة، بما في ذلك اللغات والتاريخ والقانون والدين.



كتب الباحثون: "من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه، وفي بعض الحالات، قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن عمل كان يقوم به البشر سابقًا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي قام به البشر".