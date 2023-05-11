5 خطوات للتعامل مع حالات نزيف الأنف

5 خطوات للتعامل مع حالات نزيف الأنفتشيع حالات نزف الأنف، والمعروفة كذلك باسم الرعاف. وتحدث عندما تتمزق الأوعية الدموية الضعيفة داخل الأنف. وتتضمن الأسباب الشائعة لنزف الأنف تغيير المواسم والجفاف والخدوش وبعض الأدوية والإصابات.

قد يتعرض الأشخاص الذين يُعالجون بالأدوية المميعة للدم لحالات نزف أنفي أسوأ من غيرهم. وغالباً يكون نزف الأنف حالة مَرَضية مزعجة، لكنه ليس مشكلة طبية حقيقية، لكنه أحياناً قد يجمع بين الاثنين.

الإسعافات الأولية

- اجلس بوضع مستقيم وانحنِ للأمام. ارفع رأسك للأعلى. وانحنِ للأمام حتى لا ينزلق الدم في حلقك. فقد يؤدي ذلك إلى تعرضك للاختناق أو إصابتك باضطراب في المعدة.

- تمخط برفق من أنفك. سيساعد ذلك في إزالة أي جلطات دموية.

- اضغط على أنفك. اضغط على فتحتي الأنف بالإبهام وإصبع آخر لإغلاقهما. وتنفس من الفم مع الاستمرار في الضغط على فتحتي الأنف من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. يساعد ذلك في الضغط على الأوعية الدموية وإيقاف تدفق الدم.

إذا لم يتوقف النزيف، فاضغط على فتحتي الأنف مجدداً لمدة تصل إلى 15 دقيقة. ولا تتوقف عن الضغط لمدة 5 دقائق على الأقل لكي تتحقق من توقف النزيف. واطلب الرعاية الطارئة إذا لم يتوقف النزيف بعد المحاولة الثانية.

4- تجنب حدوث نزيف الأنف مرة أخرى. لا تعبث بأنفك ولا تتمخط. ولا تضع رأسك في وضع يجعله أسفل قلبك ولا تحمل أي شيء ثقيل لعدة ساعات. ضع هلامًا ملحيًا (Ayr) أو مضادًا حيويًا في شكل مرهم (Neosporin) أو فازلين (Vaseline) داخل الأنف. وضع معظم الدهان على منتصف الأنف، الذي يُطلق عليه أيضًا الحاجز الأنفي. وقد يكون من المفيد أيضًا تعريض جسر الأنف للبخار أو الهواء الصادر عن أجهزة الترطيب أو وضع كمادات باردة عليه.

5- إذا تعرضت لنزيف الأنف مرة أخرى، فجرِّب خطوات الإسعافات الأولية مجدداً. هذه المرة، رش فتحتي الأنف ببخاخ للأنف يحتوى على الأوكسيميتازولين (Afrin). تمخط من الأنف أولاً قبل رش فتحتي الأنف، ثم أعد الضغط على الأنف. ولكن إذا لم يتوقف النزيف، فاطلب المساعدة الطبية.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

اتصل بأحد أفراد فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك في الحالات التالية:

- إذا كنت تُصاب كثيرًا بنزيف الأنف: قد تكون هناك حاجة إلى كيّ أحد الأوعية الدموية. والكيّ هو طريقة تُحرق فيها الأوعية الدموية وتُغلَق باستخدام تيار كهربي أو نترات الفضة أو الليزر.

وقد يحشو الطبيب الأنف بنوع خاص من الشاش أو بالون لاتكس قابل للنفخ. وتُستخدَم كلتا الطريقتين للضغط على الوعاء الدموي وإيقاف النزيف.

- إذا كنت مصابًا بنزيف الأنف وكنت تتناول مضادات لتخثر الدم: إذا كنت تتناول أدوية، مثل الأسبرين أو الوارفارين (Jantoven)، فقد يغير فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك جرعة الدواء الموصوفة لك.

فكِّر في استخدام جهاز ترطيب الهواء. فقد يساعد ترطيب الهواء بدرجة أكبر في المنزل في تخفيف نزيف الأنف.

متى ينبغي طلب الرعاية الطارئة؟

- طلب الرعاية الطارئة في الحالات التالية:

- نزيف دم الأنف الذي يتخطى الكمية المتوقعة.

- استمرار نزيف الأنف لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

- الشعور بالدوار أو الإغماء.

- إذا حدث نزيف الأنف بعد السقوط أو التعرض لحادث. حدوث النزيف بعد السقوط أو حدوث إصابة بالرأس أو الوجه قد يعني أن أنفك كُسرت.وكالات