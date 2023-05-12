انت الان تتابع خبر روبوت دردشة .. جديد جوجل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت غوغل (Google) عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ضمن حدث "مطوّري غوغل أي/أو 2023 (I /O 2023) حيث أضافت دعم اللغات الجديدة إلى روبوت الدردشة الخاص بها "بارد" (Bard) وطرقاً أسهل لتصدير النص من "بارد" إلى أدوات "غوغل" المختلفة، بالإضافة إلى أدوات لخرائط وصور غوغل، وكذلك الأجهزة والهواتف الذكية وأهمها جهاز "بكسل فولد" القابل للطي.



وقالت غوغل خلال الحدث إنها أزالت قائمة انتظار لاستخدام نظام "بارد" وأتاحت هذا النظام باللغة الإنجليزية في 180 دولة ومنطقة حول العالم، كما ستضيف ميزات مستقبلية واعدة مثل إنشاء صور الذكاء الاصطناعي المدعومة من شركة "أدوبي".



وأضافت أن "بارد" تمت تطويره بشكل خاص لمعالجة أخطاء البرمجة، بما في ذلك تصحيح الأخطاء وشرح أجزاء من التعليمات البرمجية بأكثر من 20 لغة.



وستضيف الشركة مزيداً من الاستخدامات العامة لنموذج الدردشة، إذ ستجعله أكثر وضوحاً، مع القدرة على تحليل وتقديم الصور، وإنشاء عناصر مرئية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة ستُطلق الأشهر المقبلة.



وتقول غوغل إنها ستدمج قريباً برنامج "فايرفلاي" (FireFly) منشئ صور الذكاء الاصطناعي مِن "أدوبي" في "بارد".



ورغم أن هذه الميزات الجديدة تمثل بشكل جماعي ترقية كبيرة لـ "بارد" فإن الشركة لم تؤكد حتّى الآن طبيعة برنامج بارد، في وقت ذكرت فيه أنّ الروبوت ليس بديلاً للبحث حتى الآن، لكن هذا لا يمنع الأشخاص من استخدامه كأداة بحث.