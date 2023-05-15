نصائح هامة لتحسين أداء الألعاب الإلكترونية على الهاتف الذكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 04:26 مساءً - تشير الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية على الهواتف الذكية يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد مستخدمي العاب الفيديو الإلكترونية. يعود ذلك إلى سهولة الوصول للألعاب عبر الهاتف الجوال، كما أننا نحتفظ بالهواتف الذكية معنا طوال الوقت مما يتيح لنا الوصول للألعاب في أي وقت وأي مكان.

مع ذلك، يشكو بعض اللاعبين على الهاتف الذكي من عدم توفر تجربة ألعاب مميزة حيث لا يتوفر أعلى جودة من المؤثرات الصوتية والبصرية للألعاب على الهاتف المحمول. يعود ذلك إلى ضعف إمكانيات الهاتف الذكي، والحل الأسهل والمكلف هو شراء هاتف محمول ذكي له ذاكرة تخزين كبيرة ومعالج قوي.

قد يكون هذا الحل غير مناسب للكثيرين من اللاعبين. من هنا، أشار بعض خبراء الألعاب الإلكترونية إلى بعض النصائح الهامة لتحسين أداء الألعاب الإلكترونية على الهاتف الذكي، وهو ما سنتحدث عنه فيما يلي.

تنظيف ذاكرة الهاتف الذكي

تحتاج الألعاب الإلكترونية إلى السماح بالوصول لذاكرة التخزين حيث يقوم برنامج اللعبة في مرحلة التثبيت بإنشاء ملف في ذاكرة التخزين يحتوي على برنامج التشغيل الذي يحفظ تقدمك في اللعبة وما إلى ذلك.

إذا كانت ذاكرة التخزين الخاصة بك ممتلئة، لن تستطيع تثبيت اللعبة، وإذا تمت هذه المهمة فلن تعمل بشكل مناسب. لذا، عليك تنظيف ذاكرة الهاتف الذكي الخاص بك من خلال حذف الملفات الغير مستخدمة وغير المرغوب بها. يمكنك مثلًا حذف الصور أو الملفات الصوتية وملفات الفيديو التي لا تحتاجها، أو نقلها إلى جهاز كمبيوتر أو حتى تخزينها على شبكة الإنترنت. بهذا، يكون لديك مساحة تخزين أكبر تتيح للألعاب العمل بشكل أفضل.

اللعب عبر الإنترنت بدون تحميل

تتوفر الكثير من منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت والتي تتيح لمستخدميها اللعب بشكل فوري بدون تحميل. في هذه الحالة، تحتاج فقط إلى استخدام متصفح الإنترنت على الهاتف الذكي للدخول إلى منصة الألعاب واللعب بشكل فوري. على سبيل المثال، تستطيع من خلال كازينوهات الإنترنت الموثوقة الوصول لمئات من الألعاب المختلفة التي تتناسب معك. من المميز هنا هو أنك تحصل على جوائز حقيقية عند الفوز في أي لعبة، ولا تحتاج إلى تحميل الألعاب على الإطلاق. هذا إلى جانب توافر خدمة الدعم الفني ووسائل مناسبة لسحب الأموال التي تفوز بها. من هنا تكون قد تغلبت على مشكلة ذاكر التخزين المحدودة على هاتفك وتمكنت من تحسين أداء الألعاب على هاتفك الذكي.

إيقاف تشغيل الألعاب في الخلفية

تعمل بعض تطبيقات الهاتف الذكي بشكل خفي حيث تحصل على الإذن للعمل فوق التطبيقات الأخرى التي تستخدمها في هذه اللحظة. من أمثلة هذه البرامج والتطبيقات هو تطبيق تروكولر. هذا الأمر يستهلك الكثير من ذاكرة التخزين العشوائية لهاتفك الذكي وتستهلك من شحن البطارية وتقلل من أداء اللعب، وفوق ذلك لا تكون في حاجة إلى هذه التطبيقات في الوقت الحالي.

الحل الأمثل هنا هو إلغاء عمل هذه التطبيقات في الخلفية من خلال الإعدادات وهو ما يوفر لك الكثير من إمكانيات الجهاز الذكي الخاص بك ويدعم عمل اللعبة الإلكترونية بشكل أفضل.

قم بتعطيل وضع توفير الطاقة

تستهلك الألعاب الإلكترونية الكثير من طاقة بطارية الهاتف الذكي، وعند تفعيل وضع توفير الطاقة على هاتفك لن تحصل على تجربة ألعاب جيدة. فهذا الوضع يمنع تشغيل بعض التطبيقات الغير ضرورية لتوفير الطاقة في حالة عدم توافر إمكانية شحن البطارية نظرًا للتواجد خارج المنزل أو أثناء السفر والتنقل. عند بدء تشغيل لعبة إلكترونية، قم بتعطيل هذا الوضع لكي تحصل على كامل دعم البطارية لتشغيل اللعبة. في حالة التواجد خارج المنزل أيضًا مع الرغبة في اللعب، يمكنك أيضًا الاستعانة بجهاز شحن إضافي وهو ما يسمى شواحن باور بانك محمولة.

حذف بعض الويدجيات Widgets الموجودة في الصفحة الرئيسية

تعطي الويدجات في الصفحة الرئيسية منظر مميز للهاتف الذكي، كما أنها تقدم لك معلومات بشكل سهل وسريع دون فتح أي تطبيقات إضافية مثل حالة الطقس، الساعة، معرض الصور، خانة بحث جوجل أو غيرها على هواتف أندرويد أو أيفون. تستهلك هذه الويدجات الكثير من موارد النظام، وتؤثر على عمل اللعبة الإلكترونية. في حالة الاستغناء عن الويدجات ستحصل على أداء أفضل للعبة. يكون ذلك من خلال تثبيت النقر على الويدجات التي تريد حذفها إلى أن يظهر خيار الحذف.

استفد من تطبيقات تعزيز الألعاب

تتوفر على متاجر التطبيقات برامج تساعد على تحسين أداء الألعاب الإلكترونية على الهواتف الذكية Game Booster. الهدف من هذه التطبيقات هو إعطاء دعم كامل للعبة الإلكترونية وتحويل موارد الجهاز إلى تشغيل اللعبة مع تعطيل التطبيقات الأخرى الغير مستخدمة أثناء اللعب وهو ما يضمن لك تجربة ألعاب أفضل. بعد الانتهاء من اللعب، يمكنك تعطيل عمل البرنامج والعودة إلى الوضع الطبيعي.

اختر جرافيكس بجودة متوسطة

عند تثبيت بعض الألعاب الإلكترونية على هاتفك الذكي، يعرض لك برنامج اللعبة اختيار مؤثرات وجرافيكس عالية للعبة أم جرافيكس بجودة متوسطة. طالما تعرف أن هاتفك الذكي بإمكانيات متوسطة، اختر الجرافيكس بجودة متوسطة حيث أن ذلك يتيح لك تجربة ألعاب أفضل. تذكر أنه في حالة اختيار جرافيكس بجودة عالية عند تثبيت اللعبة، ستحصل على ذلك ولكن ستتعطل اللعبة وتجد تأخير كبير في اللعب مما يصيبك بالغضب. من أمثلة الألعاب الإلكترونية التي تجد فيها هذا الخيار هي لعبة ببجي موبايل الشهيرة.