انت الان تتابع خبر ميكروفون واتساب يتجسس عليك ويسجل كل تحركاتك وكلامك .. احمي نفسك منه بهذه الطريقة المضمونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان تطبيق المحادثات واتساب، تعرض لهجوم خطير، بعد اعلان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، منصة التراسل الفوري، حيث قال إنه لا يمكن الوثوق بالتطبيق الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

حيث ان تعليق «ماسك» جاء عقب أن أظهر أحد المستخدمين طريقة وصول التطبيق إلى ميكروفون هاتفه خلال نومه، منذ حوالي الساعة 4:30 صباحًا، حتى الساعة 7 صباحًا تقريبًا.

وبعد نشر هذه التغريدة، دافعت واتساب عن نفسها، وأدّعت أنّ المشكلة التي واجهت مهندس تويتر وأعاد «ماسك» تغريدها، هي عبارة عن خطأ في نظام تشغيل أندرويد، يؤدي إلى عرض معلومات مغلوطة في قسم الخصوصية، وهي ميزة تمنحها تطبيقات جوجل تعمل على مراقبة كيف ومتى تصل تطبيقات الجهات الخارجية إلى الكاميرا والميكروفون.

السماح بأذونات الميكروفون والكاميرا على واتساب

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أفادت شركة ميتا، أنّ هناك خطأ في نظام الأندرويد يسيئ إسناد المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بهم، وقد طلبنا من Google التحقيق ومعالجتها، لافتًا إلى أنّه يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في إعدادات الميكروفون الخاصة بهم، وبمجرد منح الإذن؛ يصل واتساب إلى الميكروفون فقط عندما يجري المستخدم مكالمة أو يسجل ملاحظة صوتية أو فيديو، وحتى ذلك الحين، فإنّ هذه الاتصالات محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، حتى لا يتمكن واتساب من سماعها.

لكن إذا كانت المشكلة عبارة عن خطأ، بحسب ما أفادت ميتا، يتساءل المستخدمون عن سبب عدم إصلاحها منذ ظهورها لأول مرة قبل 5 سنوات على الأقل/ أو لماذا لم يؤثر الخلل على التطبيقات الأخرى، إذ لاحظ مستخدمو iOS أيضًا، أن ميكروفونهم كان قيد التشغيل أثناء إجراء مكالمة عبر واتساب، على الرغم من تمكين «كتم الصوت»، كما لاحظوا، أنّ التطبيق أظهر نشاطًا زائدًا في الخلفية مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

كيف تستطيع حماية نفسك؟

وفقا للصحيفة البريطانية، على المستخدم بشكل أساسي إعادة تشغيل الهاتف الذكي والتأكد من حصوله على آخر تحديث لنظام Android، وأيضًا إلغاء الأذونات الحساسة لتطبيق واتساب، مثل «الميكروفون والكاميرا»، وإعادة تشغيل الجهاز، ثم إعادة تمكين الأذونات.

ولمستخدمي الأندرويد والـIOS اتباع الخطوات الآتية:

– افتح الإعدادات والتطبيقات واختر تطبيق WhatsApp.

– حدد الأذونات واختر عدم السماح للميكروفون أو الكاميرا، ويمكن للمستخدمين السماح بالأذونات فقط أثناء استخدام التطبيق أو السؤال في كل مرة.

– بالنسبة لمستخدمي iOS، افتح الإعدادات من شاشة iPhone الرئيسية الخاصة بك، وقم بتحديد WhatsApp وإيقاف تشغيل خيار الميكروفون.