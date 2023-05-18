حيلة عبقرية لاسترجاع رسائل واتساب المحذوفة حتى لو لم يكن لديك نسخة احتياطية .. بالخطوات

لهذاا السبب صممت خاصية تخص هذه الامر لكي تقوم باسترجاع رسائل الواتساب المحذوف، وفي التالي سوف نعرض لكم أهم التفاصيل عنها.

استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة

من الممكن أن تسترجع مكالماتك بكل بساطة وذلك من خلال ثلاثة طرق سهلة متوفرة في كل حساب لتطبيق الواتساب، وإليك هذه الطرق فيما يلي:

النسخ الاحتياطي

يتوفر في تطبيق واتساب ميزة النسخ الاحتياطي حيث يمكنك استرجاع الرسائل بكل سهولة من خلالها، لكن إن لم تكون قد قمت بتفعيل ميزة النسخ الاحتياطي، وقمت بحذف الرسائل يمكنك القيام ببعض من الخطوات التي نشير إليها فيما يلي:

افتح تطبيق الواتساب من هاتفك.

انقر على أيقونة الإعدادات، ثم اختار أيقونة المحادثات.

انقر على أيقونة النسخ الاحتياطي، ومنها انقر على جوجل درايف.

عليك النقر على مدة تفعيل الميزة التي ترغب بها سواء أكانت يوميًا، أو كل أسبوع، أو كل شهر.

عدم وجود نسخة احتياطية

يمكنك تحميل تطبيق Android Data Recovery هذا التطبيق مصمم للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز ونظام ماك، وعليك القيام ببعض الخطوات لتفعيله، وهي كالتالي:

بعد تحميل البرنامج على هاتفك عليك النقر على زر التثبيت.

استخدم كابل usb حتى يتم التوصيل ما بين الهاتف الخاص بك وجهاز الكمبيوتر.

انقر على السماح بالتوصيل.

هنا سيتم عمل مسح كامل على هاتفك لتوفير الرسائل وكل الأشياء التي تم حذفها مسبقًا، وعليك النقر على ما ترغب في استرداده من بين المحذوفات.

نظام تشغيل ios

من السهل عليك استرجاع كل الرسائل المحذوفة من خلال النقر على زر الدردشة الموجود أعلى الشاشة. واختيار قائمة الأرشيف، ثم انقر على إلغاء الارشفة لتجد كل الرسائل المحذوفة.

في نهاية مقال استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة قد قمنا بتوضيح أهم الطرق التي تساعد في استرجاع أي رسالة قمت بحذفها. وذلك من خلال التطبيقات التي يمكن أن تعمل على الجهاز المحمول الأندرويد. أو نظام ios. كما وضحنا ميزة ارجاع الرسائل من خلال النسخ الاحتياطي.