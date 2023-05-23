انت الان تتابع خبر. واتساب يفجر مفاجأة مدوية لجميع مستخدميه ويطلق 6 مميزات مبهرة وغير مسبوقة.. اكتشف طريقة تفعيلها الآن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -WhatsApp قام قبل ايام بالكشف عن العديد من الميزات الجديدة التي تساهم في تعزيز أمان المستخدم، بما في ذلك ميزة المجتمعات Communities، والصور الرمزية، وميزة الدردشة الذاتية، وتعديل الوسائط التي يتم عرضها مرة واحدة.

ووفق ما ذكره موقع "thehindubusinessline"، تعمل منصة واتساب، أيضا على تحسين ميزات الخصوصية لعام 2023، يقترح متعقب تحديثات واتساب "WABetaInfo"، أن التطبيق سيقدم ميزات أمان جديدة المجتمعات، حيث سيقدم ميزة مفهوم تمنح المستخدمين التحكم في من يمكنه الاتصال بهم إذا تمت إضافتهم إلى مجموعات المجتمع.

وتاليا سنستعرض إليك أهم الميزات المتوقع إطلاقها بتطبيق واتساب خلال عام 2023:

ـ الإشارات المرجعية للدردشات المختفية:

حاليا يعمل واتساب على أيقونة إشارة مرجعية، ستظهر في فقاعة الرسائل الخاصة بالرسائل المختفية، وأشار "WABetaInfo"، إلى أنها لن تختفي من الدردشة، والميزة قيد التطوير على أندرويد، ووفقا لمتعقب تحديثات التطبيق فإن الميزة ستميز الرسائل المحفوظة عن الرسائل التي تختفي بشكل منتظم داخل الدردشة.

ـ البحث في الرسائل حسب التاريخ:

وتبعا لـ WABetaInfo، يختبر واتساب ميزة للسماح للمستخدمين بالبحث في الرسائل حسب التاريخ، كما رصد متتبع التطبيق رمز تقويم لاكتشاف الرسائل عن طريق اختيار التاريخ، ووفقا للتقارير، يختبر النظام الأساسي الميزة مع مستخدمي iOS محددين.

ـ صورة داخل صورة (PIP):

سوف يتيح وضع صورة داخل صورة (PIP)، للمستخدمين تعدد المهام وتصفح التطبيقات الأخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق واتساب، الخاصية متاحة بالفعل على أندرويد، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي الخدمة على هواتف آيفون، ووفقا لـ WABetaInfo، قامت منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة "ميتا" باختبار الميزة وطرحها لاختيار مستخدمي الإصدار التجريبي.

ـ علامة تبويب الاتصال على إصدار سطح مكتب:

وطبقا للتقارير، قد يطلق واتساب قريبا علامة تبويب مكالمات مخصصة لتطبيق سطح المكتب الخاص به، وهو سيسمح للمستخدمين بتتبع ومزامنة تفاصيل مكالمات واتساب الواردة على الهاتف المحمول والويب، وستظهر الميزة، المتوفرة الآن لمستخدمي "ويندوز"، في علامة تبويب مخصصة داخل الشريط الجانبي لتطبيق واتساب.

إلى جانب ذلك، يعمل واتساب أيضا على ميزة قفل الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، من خلال تسجيل الدخول الأمان المتاح حاليا على أجهزة Android و iOS.

ـ تسجيل الدخول المكون من 6 أرقام:

كما يختبر واتساب خيار تحقق جديدا خلال الإصدارات التجريبية على النسخة المخصصة لنظام التشغيل أندرويد، ,تتطلب طبقة الأمان الإضافية هذه من المستخدمين إدخال رمز أثناء محاولة تسجيل الدخول إلى واتساب على جهاز ثانوي باستخدام الوضع المصاحب، ومن المتوقع طرح هذه الميزة للمستخدمين بشكل عام خلال العام الجاري.

ـ عرض النص مرة واحدة:

هذا وتتيح منصة المراسلة الفورية للمستخدمين إرسال وسائط عرض مرة واحدة، بما في ذلك الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو أيضا، ووفقا لـ WABetaInfo، تعمل المنصة على خيار يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل العرض مرة واحدة، ويأتي هذا بعد أن أطلقت المنصة القدرة على منع التقاط الشاشة لخاصية رسائل العرض مرة واحدة.