أطعمة تساعد طالب الثانوية العامة على التركيز

أطعمة تساعد طالب الثانوية العامة على التركيزتعتبر المكسرات والبذور من الوجبات الغذائية الخفيفة والتى تعزز الذاكرة وتحسن التركيز وتساعد الطالب على التفكير بشكل أسرع وأفضل، ولهذا ينصح بتناول بعض المكسرات بشكل يومى.

يحتوى التوت بأنواعه المختلفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد الطالب على التركيز، كما أنه مصدر كبير للألياف والجلوكوز ، والتي توفر الطاقة للدماغ.

الفاكهة

يفضل تناول ثمرة واحدة فقط من الفاكهة، مثل التفاح أو البرتقال أو العنب أو الكيوي أو الأناناس أو الموز التي تعطى الدماغ دفعة من الطاقة وتساعد على التركيز وذلك لاحتواء الفاكهة على الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم.

الشوكولاته الداكنة

تعتبر من الوجبات الخفيفة والغنية بمضادات الأكسدة كما تحسن من تدفق الدم إلى العقل، مما يساعد على التركيز وتزيد من إنتاج الجسم للإندورفين المحسن للحالة المزاجية، مما يساعد على الشعور بالسعادة.

البيض

يعتبر البيض مصدر جيد لأهم العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ ، والتي منها فيتامينات B6 و B12 ، وكذلك حمض الفوليك والكولين، لذلك ينصح الطالب بتناوله.

الجبن

يساعد الجبن فى الحفاظ على صحة الدماغ لأنه غني بالأوميجا 3 والأحماض الدهنية، كما أنه مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين والكالسيوم وكذلك فيتامين ب.

الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادى اليوناني من الوجبات الخفيفة التي تحتوى على نسبة عالية من البروتين، كما ثبت أيضًا إنه يخفف من الشعور بالتوتر ويعزز القدرة العقلية.

الزيتون

يحتوي الزيتون على مادة البوليفينول، وهي مادة كيميائية طبيعية تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، ويحسن الذاكرة، لذلك ينصح بتناول حصة يومية من الزيتون الصحي .

(اليوم السابع)

