زعيم الهواتف المتوسطة .. ميزات وسعر سامسونج Galaxy A54 حطمت أسطورة S23 وآيفون .. تعرف عليها ستجعلك تشتريه دون تردد

سامسونج جالكسي A54

اولا :- التصميم

هذا الهاتف الهاتف أتى بتصميم رائع بسيط أنيق مع خامات ممتازة فنجد أن إطار الهاتف يأتي من البلاستيك مع ظهر زجاجي محمي بطبقة بحماية كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس إلى جانب خطوط تصميمية بسيطة تحمل جينات عائلة الاس والذي يظهر واضحا جليا فى تصميم الكاميرات الخلفية التي تأتي عائمة على ظهر الهاتف بلا إطار يحتويها .

أبعاد الهاتف تأتي ب 15.8 سم للطول و 7.6 سم للعرض وسمكه 8.2 ويزن 202 جم مما جعله مناسبًا جدا للتعامل معه بيد واحدة ولكن ثقيل بعض الشئ بفضل الظهر الزجاجي .

على يمين الهاتف نجد زر الطاقة يعلوه زر التحكم فى الصوت على اليسار لا نجد أي منافذ من اسفل نجد منفذ الشحن تايب سي مع منفذ السماعات الخارجية ومايك المكالمات من أعلى نجد منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال او شريحة وكارت ذاكرة خارجي ونجد ايضا مايك المكالمات.

من الأمام نجد أن الشاشة تأتي مسطحة تمام بلا انحناءات مع حواف متماثلة وتمثل الشاشة 82.9 % من إجمالي مساحة الهاتف مدمج بها من أسفل مستشعر البصمة وبها من المنتصف من اعلى ثقب للكاميرا الأمامية , من الخلف نجد ثلاث كاميرات مع فلاش ليد أحادي ..

جالكسي اى 54 – Galaxy A54 يأتي مقاومًا للماء والأتربة بمعيار ip67 ويتوفر فى عدة ألوان منها الأبيض والأزرق الأخضر والأسود ..

وكعادة سامسونج فإن علبة الهاتف لا تحتوي سوى على الهاتف وكابل التوصيل من نوع تايب سي ، أيْ أنك ستكون فى حاجة لشراء الشاحن وغطاء حماية ظهر الهاتف بشكل منفصل .

ثانيا :- الشاشة والصوت

دعمت سامسونج هاتفها جالكسي اى 54 بشاشة من نوع سوبر اموليد مقاس 6.4 انش بجودة FHD ودقة 1080 *2340 ومعدل كثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل أنش تدعم تقنية HDR+ وإبعاد العرض 19.5:9 .

إحدى أهم المميزات هنا انها تدعم معدل التحديث 120 هرتز ومعدل سطوع يصل الى 1000 شمعة وهو أحد أهم المميزات التي أضافتها سامسونج وكنا فعلا نفتقدها في هذه الفئة من الهواتف التي تقدمها سامسونج ، الشاشة تأتي محمية بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس من الجيل الخامس ..

بالنسبة للصوتيات فإن الهاتف يدعم تقنية الصوت الاستريو وقدم لنا طبقات صوتية غنية وصوت واضح مرتفع .

ثالثا :- العتاد

يأتي هاتف A54 بالمعالج الخاص بشركة سامسونج وهو اكسينوس 1380 ثماني الانوية بدقة تصنيع 5 نانومتر ، ويتميز بوحدة معالجة مركزية تتكون من 4 انوية أداء Cortex-A78 مسجلة بسرعة 2.4 جيجا هرتز جنبًا إلى جنب مع أنوية كفاءة 4x Cortex-A55 التي تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات Mali-G68.

تقول Samsung أن إمكانات الذكاء الاصطناعي الموجودة فى هذا المعالج تتيح التعرف على اللغة بشكل أكثر تقدمًا للمساعدة الصوتية بالإضافة إلى التعرف على الصور المحسّن.

سيتوفر الهاتف في ثلاث نسخ للذاكرة الداخلية والرامات : – النسخة الأولى 6 جيجا بايت رامات مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية – النسخة الثانية 8 جيجا بايت رامات مع 128 جيجابايت ذاكرة داخلية – النسخة الثالثة 8 جيجا بايت رامات مع 256 جيجابايت ذاكرة داخلية مع إمكانية زيادة الذاكرة عن طريق كروت الذاكرة حتى 1 تيرا بايت ..

حقق الهاتف على منصات الاختبار نتائج رائعة تجدها في الفيديو نهاية المقال من خلال قناة رقمي عبر يوتيوب ..

وبتجربتنا للألعاب ، مثلا لعبة ببجي استطاع تشغليها على إعدادت HD وبمعدل 30 إطارًا فقط ، وأما مع لعبة كول اوف ديوتي فقد وصل عدد الإطارات في الثانية إلى 60 إطارًا.

وبغض النظر عن معدل عرض الإطارات فإن أداء الهاتف كان مستقرًا لم نشعر معه بتسقيط فريمات او تهنيج ولكن شعرنا بارتفاع فى درجة حرارة الهاتف وكان للظهر الزجاجي عامل مؤثر فى شعورنا بهذه الحرارة ولكنه كان شعور فى النطاق المقبول ، أما بالنسبة لباقي الامور والعمليات اليومية فإن أداء الهاتف كان سلسًا واستطاع تنفيذ كل المهام الموكلة إليه بكفاءة .

رابعا :- الواجهة ونظام التشغيل

يعمل هذا الهاتف على نظام تشغيل اندرويد 13 وواجهة تشغيل ONE UI 5.1 والتي تدعمه بالعديد من المزايا الخاصة مثل تقسيم الشاشة والمساعد الشخصي اليكسا .. سامسونج وعدت بأن هذا الهاتف سيستقبل اربع تحديثات رئيسية لنظام الاندرويد أيْ أنه سيكون رفيقنا حتى نسخة اندرويد 17 القادمة ..

خامسا :- الاتصال

يدعم الهاتف جالكسي اى 54 تركيب شريحتيْ اتصال من نوع Nano-SIM ، مع دعمه لشبكات الجيل الخامس ، أما من حيث عتاد الاتصال، فنجد أن الواي فاي يأتي من الجيل السابع بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Wi-Fi Display, Wifi tethering, Wi-Fi Direct, و البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعم A2DP , LE, بالإضافة إلى دعمه لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC .

سادسا :- الكاميرات

منظومة التصوير هنا تتكون من أربع كاميرات واحدة في الأمام للسيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 . قدمت لنا تجربة تصوير متميزة بفضل المعالج الجديد الذي أظهر كفاءة كبيرة فى معالجة الصور وتحسينها.

من الخلف نجد ثلاث كاميرات الاساسية تاتي بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع مثبت بصري OIS , الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير واسع الزاوية بزاوية قدرها 123 درجة.

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية الواحدة .

سابعا :- البطارية

زودت سامسونج هاتفها ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط فقط للاسف يستطيع شحن كل البطارية في 80 دقيقة تقريبا ، إلا أن أداء البطارية كان جيدًا و أبقتنا بعيدًا عن الشواحن وبنوك الطاقة طوال اليوم تقريبا .

سعر جالكسي اى 54 – Galaxy A54

يبلغ سعر الهاتف 462 دولار أمريكي .. وإليكم الأسعار في الوطن العربي :

العملة العملة الدولار الأمريكي 462 دينار عراقي 675443 جنيه مصري 14295 ليرة سورية ريال سعودي 1735 ليرة لبنانية دينار كويتي 141 دينار أردني 328 درهم إماراتي 1698 ريال يمني 115820 ليرة تركية 8973 دينار ليبي 2199 جنيه سوداني 277579 درهم مغربي 4698 دينار تونسي 1441 ريال عماني 178084 دينار جزائري 62695 ريال قطري 1684 يورو 421 فلسطين دينار بحريني 174

تاسعا :- اعجبنا ولم يعجبنا

اعجبنا

1- تصميم الهاتف 2- خامات التصنيع وخصوصا ظهر الهاتف 3- سطوع الشاشة 1000 شمعه 4- مقاوم للماء والأتربة 5- منظومة التصوير 6- بطارية كبيرة تكفي ليوم كامل تقريبا

لم يعجبنا

1- حواف الشاشة كبيرة إلى حد ما 2- أداء المعالج ليس الافضل في الألعاب 3- شاحن 25 واط أقل من المتوقع لمثل هذه الهواتف الرائعة 4- الشاحن غير مدرج فى العلبة

اخيرا :- رأي رقمي

الهاتف يعتبر إضافة جيدة لسلسلة هواتف A التي تقدمها سامسونج وسيكون منافسًا قويًا ايضا في فئة الهواتف المتوسطة لما تحوذه سامسونج من ثقة الكثيرين بالإضافة لما يقدمه ال A54 من مميزات مثل التصميم الأنيق المقتبس من فئة الهواتف الهواتف الرائدة S .

بالإضافة إلى شاشة ممتعة وأداء كاميرات متميز وبطارية ضخمة إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض النقاط التي كنا نتمنى معالجتها مثل قدرة الشحن الضعيفة وعدم وجود نسخة من الهاتف تعمل بمعالج سناب دراجون لما تحوزه هذه المعالجات من ثقة المستخدمين في وطننا العربي ..