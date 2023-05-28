تعرف على أهم 7 إجراءات لحماية نفسك من رسائل واتساب الاحتيالية .. قم بتفعيلها فورا!

وبالرغم أن تطبيق واتساب اتخذ الخطوات اللازمة للحد من البريد العشوائي والاحتيال على نظامه الأساسي ، حيث مهم أيضًا للمستخدمين ضمان سلامتهم، وهذه بعض النصائح البسيطة والمهمة لأجل الحفاظ على سلامتك على تطبيق واتساب.

نصائح لحماية نفسك من رسائل واتساب الاحتيالية

إليكم 7 نصائج وإجراءات يمكنك تفعيلها لحماية نفسك من رسائل واتساب الاحتيالية:

تشغيل التحقق بخطوتين

يمكنك تحسين أمان حساب واتساب الخاص بك باستخدام ميزة التحقق بخطوتين. ستطلب منك هذه الميزة إدخال رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام عند إعادة تعيين حسابك أو التحقق منه ، مما يمنحك طبقة إضافية من الحماية ضد المحتالين الذين يحاولون الاستيلاء على حسابك من خلال هجمات التصيد الاحتيالي.

حظر والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة

إذا تلقيت رسالة من مرسل غير معروف يطلب منك معلومات غير عادية أو يقدم طلبات غريبة ، فاتصل بالمنظمة أو الشخص مباشرة للحصول على توضيح. لا تشارك معلومات شخصية أو ترسل أموالاً. استخدم ميزة الحظر والإبلاغ على WhatsApp لإيقاف عمليات الاحتيال. تجنب الرد على أرقام الهواتف المجهولة وحظر أي حسابات مشبوهة والإبلاغ عنها.

اضبط إعدادات خصوصية المجموعة

باستخدام إعدادات الخصوصية في WhatsApp ونظام الدعوة الجماعية ، يمكنك التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات. إذا صادفت محادثة جماعية مشكوك فيها ، يمكنك مغادرة المجموعة والإبلاغ عنها.

تغيير إعدادات الخصوصية للتحكم في من يرى التفاصيل الخاصة بك

يمكنك إدارة معلوماتك الشخصية ، مثل صورة ملفك الشخصي وحالتك على الإنترنت. اختر من يمكنه رؤيتها – الجميع ، حدد جهات الاتصال ، أو لا أحد. حافظ على خصوصية تواجدك عبر الإنترنت من خلال تقييد من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت. مشاركة التفاصيل الشخصية مع جهات الاتصال الموثوقة فقط لمزيد من الحماية.

تحقق بانتظام من الأجهزة المرتبطة بحسابك على WhatsApp

احتفظ دائمًا بالتحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة. إذا صادفت أي أجهزة غير مألوفة، فقم بتسجيل الخروج بسرعة. إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يصل إلى حسابك عبر WhatsApp Web / Desktop ، فقم بتسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر باستخدام هاتفك.

لا تنقر أبدًا على روابط غير معروفة تم تلقيها على WhatsApp

احذر من المحتالين الذين يستخدمون روابط تصيد احتيالي وهمية. إذا تلقيت نصًا أو طلبًا مشبوهًا ، فخذ بعض الوقت للتفكير قبل الرد. ضع في اعتبارك ما إذا كان الطلب غير معتاد ، وتجنب النقر فوق أي روابط لم يتم التحقق منها. أي عرض يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها لن يكون صحيحًا أبدًا.

لا تشارك معلوماتك الشخصية مع أي شخص

نظرًا لأننا نستخدم الإنترنت يوميًا لإجراء معاملات مختلفة ، فمن المهم حماية معلوماتنا الشخصية وخصوصيتنا. للقيام بذلك ، من الأفضل تجنب مشاركة تفاصيل حساسة مثل عنوانك ورقم هاتفك وكلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان / الخصم ومعلومات الحساب المصرفي.