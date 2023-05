3 إعدادات مهمة تحتاج إلى تغييرها فورا لحماية حسابك وصورك الشخصية على واتساب .. اعرفها فورا

من هنا كشف موقع صحيفة "thesun" في تقرير حديث له، إن هناك ثلاثة إعدادات بتطبيق واتساب يجب على جميع المستخدمين التحقق منها للبقاء على حساباتهم محمية من الاختراق، إليك فيما يلي أحدث وأروع ميزات واتساب لعام 2023.

ـ وضع التخفي:

واتساب يتيح لك الآن إخفاء حالة اتصالك على الإنترنت باستخدام ما أصبح يعرف باسم "وضع التخفي"، في إحدى المراحل تشمل خيارات حماية حسابك على واتساب، استخدام الوضع الجديد لإخفاء حالة آخر ظهور لك، والتي قد تساعد المخترق في معرفة المزيد من التفاصيل حول أوقات استخدامك للتطبيق، ولكن عند تفعيل هذه الخاصية لن يتمكن من معرفة أنك كنت متصلا بالإنترنت.

1- افتح تطبيق واتساب، وانتقل إلى الإعدادات Settings.

2- ثم انتقل إلى الخصوصية Privacy> ثم انقر على خيار آخر ظهور ومتصل الآن Last Seen and online، ضمن خيارات الحساب.

3- ستجد الخيارات الجديدة أسفل القسم السفلي بعنوان: من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلا Who can see when I'm online.

4- سيظهر لك 3 خيارات، هي:

جهات اتصالي My contacts: سترى جميع جهات اتصالك حالة الاتصال الخاصة بك.

جهات اتصالي باستثناء…أو My contacts except: سترى جميع جهات اتصالك حالة الأونلاين الخاصة بك على التطبيق عدا الأشخاص الذين تحددهم.

المشاركة فقط مع… Only share with: سترى جهات الاتصال التي تحددها فقط حالة اتصالك على واتساب.

ـ التدمير الذاتي للنصوص الجديدة :

كما يحتوي واتساب المملوك لشركة "ميتا" أيضا على ميزة تمت إضافتها مؤخرا والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد من إرسالها، يهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك، ن خلال تدمير رسائل واتساب القديمة، ففي حال تعرض حسابك لعملية اختراق، فلن يستطيع المخترق العثور على معلومات مهمة وسط رسائل محادثاتك، لذا يمكنك الآن الاختيار بين خيارات الحذف التلقائي على واتساب باتباع الخطوات التالية:

_ انتقل إلى إعدادات التطبيق Settings> ثم الحساب Account> الخصوصية Privacy> ثم قم بتشغيل عداد الرسائل ذاتية الاختفاء، والاختيار من بين أربعة خيارات في المجموع هي: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يوما، حيث سيتم حذف رسائلك تلقائيا بعد المدة المحددة.

ـ اخفاء البروفايل:

من غير المستبعد أن تصبح هدفا سهلا للمتسللين والأشخاص المزعجين على واتساب، إذا كنت تقوم بوضع صورتك الشخصية على بروفايل حسابك على الخدمة، لذلك يمكنك ببساطة اخفاء صورتك الشخصية من جهات الاتصال الغير مرغوب فيها، لذلك يمكن استخدام إعداد واتساب الجديد وإظهار صورة بروفايلك لجهات اتصالك المهمة ووضع جهات الاتصال المتطفلة في القائمة السوداء والتي ستجعلهم غير قادرين على رؤية صورة بروفايلك على واتساب:

1- افتح تطبيق واتساب، وانتقل إلى الإعدادات Settings.

2- ثم انتقل إلى الخصوصية Privacy> ثم انقر على خيار الصورة الشخصية personal picture، ضمن خيارات الحساب Account.

3- ستجد الخيار الجديد أسفل القسم السفلي بعنوان: جهات اتصالى باستثناء.. My contacts except، انقر عليه.

4- ستظهر لك قائمة جهات الاتصال، حدد الأشخاص الذين تريد مشاركة صورة بروفايلك معهم.