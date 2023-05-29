اتفرج : واتساب الجديد يبهر الجميع ويصل بأهم وأقوى ميزة له على الإطلاق .. تعرف عليها وكيف تعمل (صورة)

حيث ان الميزة الجديدة هذه في تحديث واتساب متاحة للمستخدمين الذين يثبتون أحدث إصدارات WhatsApp لنظامي iOS و Android .

تحديث واتساب الجديد يُتيح ميزة قوية ومهمة

أعلن WhatsApp قبل عامين ، عن نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف في منشور مدونة واتساب . وباستخدام هذه الميزة ، يمكن للأشخاص تأمين النسخة الاحتياطية الخاصة بهم باستخدام التشفير من طرف إلى طرف عن طريق اختيار كلمة مرور شخصية أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا يعرفونه فقط .

علمًا بأنه لن يتمكن WhatsApp ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي (Apple و Google) من قراءة النسخ الاحتياطية المشفرة أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء تأمينها. وهذا ما يؤكد أن WhatsApp استخدم بالفعل تقنيات التشفير الخاصة به لتشفير قاعدة البيانات داخل النسخة الاحتياطية في الماضي ، لكنها لم تكن مشفرة من طرف إلى طرف .

يمكن للأشخاص بالتأكيد تجربة حماية متقدمة من الخصوصية من خلال تمكين النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف. ومع ذلك ، فقد بعض المستخدمين الوصول إلى النسخة الاحتياطية المشفرة لأنهم لم يتمكنوا من تذكر كلمة المرور التي اختاروها. لهذا السبب ، يجلب تحديث WhatsApp الجديد ميزة تتيح للمستخدم التحقق من صحة كلمة المرور ، وهي متوفرة بعد تثبيت أحد أحدث إصدارات WhatsApp لنظامي iOS و Android.

ميزة تذكير كلمة المرور في واتساب

توضح لقطة الشاشة هذه ، أنه قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور التي اخترتها لتشفير النسخ الاحتياطية على Google Drive و iCloud . وتعمل هذه الميزة كتذكير ، بحيث يمكنك تأكيد صحة كلمة المرور الخاصة بك . ولا توجد طريقة لفرض ظهور المطالبة لأنها قد تظهر تلقائيًا في أوقات معينة . وتعد هذه ميزة مماثلة متاحة بالفعل للتحقق مما إذا كان الرمز المكون من 6 أرقام للتحقق من خطوتين صحيحًا .

في حالة عدم تذكر كلمة المرور ، يمكنك بسهولة تعطيل النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف ثم إعادة تنشيطها بكلمة مرور جديدة. وهذه ميزة مهمة للغاية حيث قام العديد من المستخدمين بتمكين النسخ الاحتياطية المشفرة ، ولكن بمجرد إعادة تثبيت WhatsApp ، لم يتمكنوا من استعادة سجل الدردشة لأنهم لم يتمكنوا من تذكر كلمة المرور الخاصة بهم . وبفضل ميزة تذكير كلمة المرور ، سيتمكن المستخدمون من التحقق مما إذا كانوا يتذكرون كلمة المرور الخاصة بهم ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فاستبدلها بإعادة تكوين الميزة .

جدير بالذكر ، أن ميزة تذكير كلمة المرور للنسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف تتوفر بعد تثبيت أحدث إصدارات WhatsApp لنظام التشغيل iOS من App Store و WhatsApp لنظام Android من متجر Google Play ، ويتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.