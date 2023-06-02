إختبار شخصية غريب يكشف هل أنت ساذج ويمكن التلاعب بك أم قادر على الدفاع عن نفسك عبر ما تراه اولا في صورة الخداع البصري

ما عليك سوى مشاهدة الصورة أدناه والكشف عن العنصر الذي لفت نظرك أكثر حيث يمكن عبر الكشف عن عدد من التفاصيل الأساسية.

ولكن يجب ان تعلم أن هذه الأنواع من الاختبارات ليست نهائية ومئة في المائة ، ولكن بلا شك هناك فائدة منها – وهذا نوع من المساعدة في الاستبطان ومعرفة أعمق للذات.

1. الطيور

إذا كان العنصر الذي جذب انتباهك أكثر من غيره هو طائر ، فهذا يعني أنه يجب عليك إيلاء المزيد من الاهتمام لمحيطك والأشخاص الذين تتفاعل معهم ويتواجدون حولك. بقدر ما تعتقد أنك تجتذب الأشخاص الطيبين فقط ، فاعلم أن أولئك الذين يمكن أن يؤذونا لن يتحولوا دائمًا إلى أسوأ أعداء أو أشرار في القصص الخيالية. غالبًا ما يشارك الناس في مثل هذه الوفرة من المشاعر والأفعال بحيث يصعب تمييز طبيعتهم. حاول الاستماع قليلاً إلى حدسك ، فهو قوي ويسمح لك بتحديد أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من سذاجتك. سيساعدك حدسك على الخروج من المواقف السيئة.

2. منظر طبيعي داخل الزجاجة

إذا لمحت لأول مرة المناظر الطبيعية المبنية بعناية داخل الزجاجة ، فاحذر من المتلاعبين الذين يصفونك بأنك “الفريسة المثالية”. إن طبيعتك المتعاطفة للغاية ، مهما كانت سخية ، ينتهي بها الأمر إلى أن تكون أكثر سذاجة. أفضل طريقة لحماية نفسك من الأشخاص اللئيمين هي أن تحيط نفسك بأشخاص جديرين بالثقة كنت موجودًا معهم لفترة طويلة واسألهم عن رأيهم فيك ، وقراراتك ، وعلاقاتك الجديدة. ربما كنت مرتبكًا قليلاً مؤخرًا. لا عجب ، لأنه يمكن التلاعب بنا من قبل آبائنا وأزواجنا وزوجاتنا وزملائنا في العمل ، وأحيانًا يفعلون ذلك لمجرد نزوة ، وهم يعرفون ما هي الرافعات التي يجب الضغط عليها لجعلك تتفق معهم. استمع لنفسك كثيرًا ، لرغباتك. هل تريد حقًا القيام بذلك بطريقة أو بأخرى ، أم أنه قرار والديك أو أحبائك. افهم أن هذه هي حياتك.

3. زجاجة

أولئك الذين ينظرون إلى الزجاجة لأول مرة يعرفون أن شخصيتهم القوية والمميزة لا تسمح للمتلاعبين بالاستفادة منها. يمكنك بسهولة التعرف على التلاعب وتجنبها. أنت تفهم الأدوار التي يلعبونها ، ولا يمكنك الوقوع في حيلهم بأمان. عندما تلاحظ أن شخصًا ما يضغط عليك أو يستفزك ، فإنك تتخلى بسهولة عن الشعور بالذنب وما يفرضه عليك.

كن واثقًا من أفعالك وتذكر أن صفاتك الحازمة ليست هي التي تجعلك متحررًا من التلاعب ، فهي تقلل هذه الفرص بشكل كبير.

لديك قوة داخلية تسمح لك بالبقاء على طريقك والتصرف بانسجام مع الجسد والعقل والروح ، متجاهلة محاولات المتلاعبين لإبعادك.

استمر في العمل الجيد ، ولا تكن حميميًا ، واستمع دائمًا إلى صوتك الداخلي ، إنه دليل قوي.

4. العشب

هل سبق لك أن لاحظت أنك تؤثر على الناس؟ كم مرة تحقق أهدافك؟ أنه في محادثة تمكنت من كسب شخص ما إلى جانبك وفرض معتقداتك؟ بالنسبة لأولئك الذين رأوا العشب لأول مرة ، قد لا يكون التلاعب في خططك ، لكن شخصيتك قادرة على أن تكون عدوانية سلبية في العديد من النقاط ، مما يعني أنه من أجل الاستفادة من علاقات معينة ، فأنت تحاول التلاعب الناس من حولك. غالبًا ما تتصرف دون وعي. ربما لا ترغب في التأثير على شخص ما ، فقد تكون آلية دفاع ضد كل ما مررت به ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك دائمًا التصرف بهذه الطريقة. كن متفهمًا وقيم علاقتك.