انت الان تتابع خبر واتساب يطلق تحذير خطير وعاجل للغاية للمستخدمين من هذا الرابط الشائع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطبيق واتساب اصدر تحذير هام وخطير لجميع مستخدميه من رابط يتم نشره كثيؤا من قبل المستخدمين قد يتسبب في تعطيل التطبيق عن العمل حينما يتم النقر عليه.

حيث أن هذا الرابط المشبوه يقود المستخدمين إلى إعدادات التطبيق وينتج في إغلاقه عبر إعادة تشغيله تلقائيًا ومن أجل حماية نفسك وبياناتك الشخصية، يُنصح بعدم النقر على الروابط التي تثير الشكوك أو التي قد ترسلها أشخاص غير معروفين عبر تطبيق “واتساب”.

حيث يستغل الرابط هذا لأغراض ضارة مثل الاختراق أو سرقة المعلومات الشخصية.

مشكلة لهواتف أندرويد فقط

وفقًا لمقال نشرته صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، يبدو أن الخطأ المذكور يؤثر فقط على هواتف نظام التشغيل “أندرويد”، وليس له تأثير على تطبيقات نظام “آي أو أس” أو تطبيقات سطح المكتب هذا يعني أن المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة “أندرويد” قد يكونون أكثر عرضة لتعطل التطبيق عند النقر على الرابط .

ومع ذلك، ما زالت توصيات الحذر والحيطة تنطبق على جميع المستخدمين بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يستخدمونه و تتجنب النقر على الروابط المشبوهة في دردشتك بغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، حتى تحمي نفسك من أي تأثير سلبي قد يحدث لتطبيق “واتساب

كيف تم اكتشاف الخطأ؟

تم رصد خطأ في تطبيق “واتساب” بواسطة أحد مستخدمي تويتر، وقام بالإبلاغ عنه لموقع “أندرويد أوثيرتي”. وقال في تغريدته: “يرجى عدم إرسال هذه الرسالة إلى أي شخص في محادثتك، لأنها ستتسبب في تعطل تطبيق واتساب (هذا الخطأ يحدث فقط على أندرويد)”. وأوضح أيضًا: “إذا قمت بإرسالها بالفعل لعدة مرات، فيرجى استخدام واتساب على الويب أو تطبيق سطح المكتب لحذف هذه الرسالة الضارة”.

كما صرح مستخدم آخر على تويتر بأن “الأشخاص الطفوليين” في واتساب يقومون بعنونة روابط URL في دردشات جماعية بشكل متعمد لتسبب مشاكل لزملائهم المستخدمين على أجهزة أندرويد.وفي استجابة سريعة لمعرفة الامر ، تواصلت صحيفة “ديلي ميل” مع شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق “واتساب”، للحصول على تعقيب. لكن لم يتم بعد إصدار تعليق رسمي من الشركة.

يأتي هذا في سياق التقارير التي تشير إلى أن “واتساب” تخطط لتطوير إعداداتها للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى أشخاص دون الحاجة لرقم هاتفهم. ووفقًا لموقع التسريبات “وأبيتا آنفو”، فإن الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن تتوفر في التحديث المستقبلي لتطبيق “واتساب”