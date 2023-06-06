انت الان تتابع خبر. قبل العيد .. تعرف على أفضل طريقة عبقرية لسحب الفلوس من ماكينات الصراف الالي ATM بدون بطاقة وفي دقيقتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صار من السهل سحب الأموال من ماكينة Atm بدون استخدام بطاقة حيث ان الخطوات هذه في منتهى السهولة، وسهل أن يتم تفعيلها عبر الهاتف المحمول، لذلك سوف نعرفكم على هذا الأمر بشكل تفصيلي في الأعوام الأخيرة..

سحب الأموال من ATM بدون بطاقة

سوف نعرض لكم اليوم على موقعنا زيادة طريقة سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة ، لأن الكثير من الناس يريدون معرفة كيفية سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي بدون بطاقة ، وهو ما يسمى بالمحفظة الإلكترونية ؛ حيث أصبحت المحافظ الإلكترونية هي أحدث وأشهر المحافظ الإلكترونية إحدى طرق الدفع ، وهي الآن خدمة تقدمها عدة بنوك في جمهورية مصر العربية إن كانت لديك محفظة إلكترونية فبالتأكيد تعلم أن لها تطبيق يتيح التحكم فيها، وإدارة عمليات الإيداع والسحب، حيث قامت العديد من الشركات بتفعيل خدمات المحفظة الإلكترونية التي من خلالها يتمكن العميل من العمل على إيداع المبالغ المالية التي يريدها وفي حال أردت القيام بسحب المبلغ على حسب الاحتياج، حيث أن الخطوات تكون كالتالي:

يتم تفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية في البداية، حيث أنه لا بد من زيارة مراكز خدمة العملاء سواء فودافون أو اتصالات أو اورانج.

يتم إيداع مبلغ مالي وقد يبدأ المبلغ من ٥ إلى ١٠٠٠٠ جنيه مصري، حيث أنه عن طريق هذه المحافظة سوف يتم الاحتفاظ بالمبالغ المالية لفترة طويلة وذلك على حسب الاحتياج.

حيث أن خطوات السحب تتم من خلال الرقم التابع إلى المحفظة، حيث أنه يتم اختيار السحب والعمل على إدخال الرقم السري المحفظة، وتحتاج إلى كتابة رقم الهاتف أثناء السحب.

كما أنه يعد الانتهاء يمكنك الذهاب إلى أقرب فرع ماكينة صرف آلي وتختار خدمة “Cardless”.

الأمر سوف يتطلب إدخال المياه الذي تريد أن تقوم بإرساله وكل هذا سوف يصل إليك عبر رسالة خاصة على جهازك

بعد القيام بعمل الخطوات سوف تنتظر بضع دقائق حتى يتم التأكد من خروج المبلغ بكل نجاح وبكل سهولة.

في كثير من الأحيان عندما يذهب عميل البنك إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب الأموال ، فقد يواجه حالة تعطل فيها الآلة أثناء عملية السحب ، لذلك في حالة السحب من ماكينة الصراف الآلي ، يتم تسجيل عملية السحب ، مما يعرض العميل لمواجهة العديد من الاختلافات المشاكل ، على الرغم من حقيقة أنهم يستخدمون الآلات دقيقة للغاية ، إلا أنهم غالبًا ما يعرضون المواطنين لهذا الموقف.

أهمية محفظة الكاش

في الآونة الأخيرة ، أصدرت العديد من البنوك في مصر سلسلة من التحديثات لأجهزة الصراف الآلي ، لأن العديد من المواطنين يسألون عن الخدمات والمزايا التي توفرها أجهزة الصراف الآلي ، وخاصة “رسوم السحب” و “رسوم السحب” في مصر من أي جهاز صراف آلي تابع لأحد البنوك ، إذا تم توحيده أو تغييره من بنك إلى آخر ، ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن سحبه من جهاز الصراف الآلي.

بدأت محفظة الكاش في الظهور في الفترة الأخيرة وساعدت العديد من المواطنين في قضاء مصالحهم في فترة قصيرة، ومن ضمن فوائد المحفظة:

المحفظة لتسهيل التعاملات المالية.

المحفظة تساعد في حفظ الأموال فترة اكبر.

بعد ذلك توجه إلى أقرب جهاز صراف آلي واختر رمز الخدمة غير موجود على البطاقة ثم اختر السحب النقدي عبر المحفظة الذكية ثم أدخل رقم الهاتف حيث تم تسجيل المحفظة الذكية أدخل كلمة المرور المتغيرة التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق المحفظة الذكية أدخل المبلغ النقدي المراد سحبه اختر ما إذا كان العميل يريد إيصالًا ، ثم قم بتحصيل الأموال بنجاح.

يستخدم الكثير من الأفراد خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، وأتاحت شركات المحمول الأربعة طريقة بسيطة لسحب الأموال من محفظة المحمول الإلكترونية، وذلك من خلال ماكينات الـ ATM للبنوك الأتية: (بنك مصر- البنك الأهلي المصري – بنك الإسكندرية – بنك القاهرة – بنك المصرف المتحد – البنك التجاري الدولي – بنك قطر الوطني – بنك التعمير والإسكان – البنك الأهلي المتحد -بنك قناة السويس).