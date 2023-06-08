انت الان تتابع خبر مدمر هواتف آيفون وسامسونج جالكسي .. هواوي تطلق Mate 50 Pro عالميا بهذا السعر المغري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم شركة هواوي Huawei الصينية، لإطلاق هاتفها الرائد Mate 50 Pro بالأسواق الدولية، ومن المقرر أن يصل الهاتف الجديد إلى سوق أوروبا اعتبارا من الغد كأول سوق دولى له، ويتميز الهاتف الذكي الجديد بمجموعة من المميزات الرائعة التي تجعله منافسا قويا لآجهزة آيفون 14.

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت هواوي إصدار واحد فقط من هاتف Mate 50 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتي ما يصل 256 جيجابايت أخرى كحد أقصى عبر بطاقات الذاكرة الخارجية Huawei NM.

هذا ويتوفر هاتف هواوي الجديد Mate 50 Pro، في اللونين الفضي والأسود، ويبلغ سعر الهاتف 1200 جنيه إسترليني (أي ما يقرب 32 ألف و900 جنيه مصري)، في متجر الشركة الالكتروني بالمملكة المتحدة، وبسعر 1200 يورو في المتجر الألماني (أي ما يقرب من 28 ألف و300 جنيه مصري).

*مواصفات هاتف هواوي Mate 50 Pro:

وقد صممت هواوي هاتفها الجديد Mate 50 Pro، بشاشة كبيرة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، تدعم معدل تحديث للصورة بسرعة 120 هرتز، كما أن الشاشة محمية أيضا بواسطة زجاج Huawei Kunlun Glass بينما الهاتف نفسه مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP68.

هذا وتعد إعدادات الكاميرا نقطة البيع الأكثر تميزا بهاتف Mate 50 Pro، إذ يدعم الهاتف تقنية التصوير XMAGE والتي تقم بتجميع الضوء والجهاز والكهرباء والحوسبة لإنتاج صور مذهلة للعقل، وفتحة متغيرة مع عرض بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري 3.5 مرات، وإعداد فائق الدقة بدقة 13 ميجابكسل، بزاوية عرض 120 درجة.

إضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة، بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع مسنشعر TOF 3D، ويحتوي هاتف Mate 50 Pro على بطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

ويعمل هاتف Mate 50 Pro، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانو متر، ويتميز الهاتف بدعم اتصال خاص عبر الأقمار الصناعية، سيمنحك القدرة على ذلك إرسال الرسائل واستقبالها عبر القمر الصناعي، إذا تواجدت في مكان لا توجد فيه تغطية للشبكة الاتصال الخليوية أو اتصال واي فاي.