انت الان تتابع خبر ظهور هذه العلامات على حسابك في واتساب يعني أنك مراقب .. تعرف عليها واحذر منها؟! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في 2009, قام الأمريكي بريان اكتون والأوكراني جان كوم؛ بابتكار برنامج مراسلات للمستخدمين يقوم بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية في واتساب؛ وذلك لأجل إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى.

ولأن الواتساب؛ يعتبر من أكثر تطبيقات الدردشة استعمال في العالم؛ جيث بلغ عدد المستخدمين لها في 2020, اثنين مليار مستخدم؛ وهذا ما جعله عرضة للكثير من الهكر. وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية معرفة ما إذا كان حسابك على الواتساب مراقب أم لا.وكيف نتخلص من هذه المراقبة

كيف تتم مراقبة الواتساب في البداية قبل معرفة من يراقبك على واتساب لا بد أن تعرف الطريقة التي يتم من خلالها ربط حسابك في واتساب على الجوال بجهاز كمبيوتر, حيث يتم ذلك من خلال االدخول على رابط واتساب ويب ومن ثم مسح الرمز المربع بالجوال بعد فتح تطبيق الواتساب ليتم ربط حسابك في الواتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب؛ مما يجعل كل رسائل ومحادثاتك وصورك تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عن طريق واتساب ويب الذي اطلقه واتساب تسهيلاً على المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر مما يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل.

معرفة من يراقبك على واتساب يمكنك الآن التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال بجهاز الكمبيوتر من خلال اجراء واتباع الخطوات التالية. فتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك ثم الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق. ثم الدخول على واتساب ويب من النافذة المنسدلة.