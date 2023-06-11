انت الان تتابع خبر هبوط جنوني غير مسبوق في أسعار هواتف سامسونج جالكسي اس 22 في السعودية .. تعرفوا السعر الجديد! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان شركة الهواتف الكورية تقوم بالعادة بطرح هواتف جديدة من اصدارات سامسونج كل عام وذلك باسعار مختلفة تناسب الجميع.

لذلك ان كنت ترغب بتوفير المال والحصول على جوال رائد بحجم كبير مميز سوف يكون جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G فى السعودية لسعة 128 جيجابايت 271 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 287 ريال.

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يوفر جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة.

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يطرح جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G بطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي