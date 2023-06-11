انت الان تتابع خبر هاتف آيفون iPhone 15 .. تسريبات تفاجيء كل من ينتظرون نزوله في الأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر في الوقت الحالي الجميع نزول هاتف آيفون iPhone 15 إلى الأسواق المصرية، وهذا جاء في الإعلان الرسمي الذي جاء من خلال شركة آبل لإطلاقه في الأسواق، وكشفت عن العديد من المميزات الحديثة التي سوف يحصل عليها الجميع، وتوجد العديد من التسريبات الصادمة لكلاً من يريدون شرائه.

تسريبات حول هاتف آيفون iPhone 15 قبل نزوله للأسواق

وكشفت الشركة أن سعر هاتف آيفون iPhone 15 سوف يزيد كثيراً عن الهواتف الأخرى، وسوف يكون سعره أعلى من iPhone 14 الذي يوجد حالياً في الأسواق بنسبة كبيرة، وأيضاً يؤكد الكثير من الخبراء أن طرازات Pro و Pro Max سوف تكون أكثر تميزاً ولذلك اسعارها ستكون مرتفعة كثيراً، وسوف ترتفع هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بحوالي 200 دولار أو أكثر عن النسخة الأساسية من iPhone 15، وهذا ما سوف يشكل صدمة كبير على عدد كبير من العملاء الدوليين الذين قد يواجهون الزيادة الثانية والكبيرة المستمرة في الأسعار.

ارتفاع أسعار هواتف iPhone 15

ولم يقوم الكثير من الخبراء بتحديد رقم محدد للسعر الذي سوف يكون عليه هواتف iPhone 15، ولكنه يؤكد أن ارتفاع أسعار الهواتف قد لا تؤثر كثيراً على الكثير من المستخدمين الذين سوف يقومون بالشراء، وهذا ما يصل لحوالي 250 مليون آيفون ولا يتم ترقيتها منذ أكثر من 4 سنوات، وهذا ما ينتج غنه تراكم كبير من المشترين المحتملين.

مواصفات محتملة في هاتف iPhone 15

ومن المرجح أن يوجد في هواتف iPhone 15 على دعم فيه معالجات A17 Bionic، وهي التي سوف تستند للجيل الثاني من TSMC ويكون بتقنية 3 نانومتر، ويكون مع منفذ USB-C أسرع، وسوف يحتوى على USB 3.2 أو Thunderbolt 3 ولا يوجد فيه أزرار صوت وطاقة وسوف يتم استعمال محرك Taptic ، بجانب إعطاء ردود فعل لمسية عند النقر على الأزرار.