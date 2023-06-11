انت الان تتابع خبر سامسونج جالكسي تصدم الجميع وتكشف عن قائمة بالأجهزة الحديثة التي لن يتم دعمها ولن تتلقى اي تحديثات .. تعرف عليها ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل أيام بدءت جوجل Google، في اختبار الإصدار التجريبي من أندرويد 14 على أجهزة Pixel، وسوف يأتي ظام التشغيل الجديد إلى هواتف Galaxy من سامسونج، مع تحديث واجهة المستخدم التابعة للشركة One UI 6.0.

وتخطط عملاقة التقنية الكورية بمجرد نهاية اختبار الإصدار التجريبي من Android 14، إطلاق الإصدار المستقر من أندرويد 14 لأجهزتها.

ووفق ما ذكره موقع تقني، فإن شركة سامسونج لن تصدر تحديثات أمنية منتظمة، بالإضافة إلى تحديثات أندرويد و One UI الجديدة لعدد كبير من الأجهزة،.

وتبدأ عادة بالأجهزة الرائدة ثم متوسطة المدى من خلال تحديثات أمنية شهرية قبل الرجوع إلى جدول التحديثات الربع سنوية.

في هذه الأثناء، غالبا ما تصل بعض أجهزة Galaxy إلى نهاية فترة دعمها، مما يعني أنها لن تحصل على تحديثات أخرى من الشركة بما في ذلك إصدار أندرويد الجديد.

هذه الهواتف لن تحصل على أندرويد 14

طرحت سامسونج تشكيلة Galaxy S10 للبيع منذ أكثر من 4 سنوات وتمتعت بثلاث ترقيات لنظام التشغيل أندرويد منذ إطلاقها، والآن، أنهت سامسونج دعمها عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S10.

ومع إطلاق جوجل لـ أندرويد 14، لن تحصل طرازات Galaxy S10 على أحدث ترقية من نظام التشغيل أندرويد، وتشمل الهواتف التي تم حذفها من قائمة سامسونج المؤهلة للحصول على التحديثات كل من Galaxy S10e و S10 و S10 + و S10 5G .

ولن تحصل هذه الإصدارات على أي ترقيات لنظام التشغيل أندرويد أو واجهة سامسونج One UI، حيث كانت الطرازات الأربعة مؤهلة فقط لثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل بعد أن تم إطلاقها لأول مرة مع نظام التشغيل Android 9.

ويعد هاتف Galaxy S10 Lite، الطراز الوحيد من تشكيلة Galaxy S10 الذي سيستمر في الحصول على تحديثات الأمان حيث تم إطلاقه بعد عام تقريبا من إطلاق أجهزة S10 الأخرى.

وإلى جانب إنهاء دعم تشكيلة Galaxy S10، أضافت سامسونج جهازا جديدا إلى قائمة الهواتف الغير مؤهلة للحصول على أندرويد 14، هذا الجهاز هو Galaxy A24، والذي تم إطلاقه مؤخرا كأرخص هواتف سامسونج وعدت الشركة بأربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد

أجهزة سامسونج جلاكسي المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 14 و One UI 6.0

وهناك العديد من الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Android 14 و One UI 6.0، من بينها الهواتف التالية:

أجهزة Galaxy S:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

- أجهزة Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

- أجهزة Galaxy Xcover:

Galaxy Xcover 6 Pro

- أجهزة Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8