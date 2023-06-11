انت الان تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 24 الترا - Galaxy S24 Ultra سيكون أول هاتف ذكي قادم بهذه الميزة الخيالية في الكاميرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوقع أن يجلب هاتف “سامسونج جالكسي اس 24 الترا” Samsung Galaxy S24 Ultra شبه إعداد الكاميرا الرباعية مثل سابقه “سامسونج جالكسي اس 23 الترا.

وسوف يحدث إطلاق هذا الهاتف في أوائل العام الجديد 2024، ونحن نسمع بالفعل المزيد عن مواصفات الكاميرا حيث كشف المصدر عن إدخال جديد على مواصفات كاميرا جالكسي اس 24 الترا وتحديدًا على كاميرا تقريب 10x.

ويعتقد المصدر بأن هاتف جالكسي اس 24 الترا سيوفر كاميرا زووم بصري 10x محسّنة.

وبصرف النظر عن هذا، ستبقى المستشعرات الثلاثة الأخرى بما في ذلك الكاميرا بزاوية واسعة جدًا والكاميرا المقربة 3 x دون تغيير. ويمكن للشركة إجراء تعديلات “ضئيلة” ولكن مهمة على مستشعر 10x للحصول على قدرة تكبير أفضل.

وستشمل مواصفات كاميرا جالكسي اس 24 الترا: كاميرا أساسية – 200 ميجابكسل 0.6 ميكرومتر HP2 – كاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x – كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.