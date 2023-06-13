انت الان تتابع خبر حيلة ذكية لإخفاء رقم هاتفك على واتساب عن الآخرين .. اعرفها الآن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يفضل الكثير من الأشخاص الخصوصية التامة عند استخدام تطبيقات الإنترنت وخاصة تطبيق المراسلة الأشهر واتساب، لذا أطلقت الشركة بعض الخيارات الجديدة التي تتيح للمستخدم اخفاء رقم هاتفه الشخصي وذلك للشعور بالمزيد من الأمان والتواصل مع الآخرين.

ومن خلال الفقرات الآتية سنوضح لكم كيفية أخفاء الرقم على تطبيق واتساب واستخدام اسم تعريفي للتواصل عبر التطبيق بمنتهى للخصوصية.

خطوات إخفاء رقم هاتفك على واتساب

اتبع ما يلي سنقدم لتتعلم كيفية استخدام هذه الميزة وإخفاء رقم هاتفك في تطبيق واتساب:-

قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

انتقل إلى قائمة الإعدادات.

اختر “الملف الشخصي” أو “الملف الشخصي والخصوصية”.

ستجد خيارًا لإنشاء اسم المستخدم، اضغط على هذا الخيار.

أدخل الاسم المستخدم الذي ترغب في استخدامه.

بعد اختيار الاسم المناسب، احفظ التغييرات.

طرق استخدام اسم المستخدم في المحادثات

بمجرد إنشاء اسم المستخدم في واتساب، يمكنك استخدامه في عمليات البحث عن المستخدمين الآخرين وتعرف عليهم بدلاً من استخدام رقم هاتفك، ويمكنك إرسال رسائل ومكالمات صوتية وفيديو باستخدام اسم المستخدم، مما يحمي رقم هاتفك الشخصي ويحافظ على خصوصيتك.

الفرق بين البحث بالرقم والبحث بالاسم

في الوقت الحالي، يُسمَح للمستخدمين بالبحث عن أشخاص آخرين عن طريق أرقام هواتفهم في تطبيق واتساب، ويمكنك إدخال رقم هاتف الشخص الذي ترغب في البحث عنه في حقل البحث وسيعرض لك التطبيق المستخدمين المطابقين، والبحث بالرقم في واتساب يتيح لك العثور على المستخدمين بسرعة وسهولة، وخاصة إذا كنت تملك رقم هاتفهم، ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه الطريقة عيوبها من حيث قدرة الآخرين على العثور على هويتك الحقيقية من خلال رقم هاتفك.

باستخدام ميزة إضافة اسم المستخدم في واتساب، ستتمكن من البحث عن المستخدمين باستخدام الأسماء بدلاً من الأرقام، مما يحمي هويتك ويرفع مستوى الخصوصية، وستتمكن من التواصل مع المستخدمين الآخرين بسهولة باستخدام اسم المستخدم المحدد من قبلك.