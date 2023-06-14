انت الان تتابع خبر هتألف مزيكا من غير مجهود.. ميتا تطلق أداة MusicGen AI للمقاطع الموسيقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت أدوات الذكاء الاصطناعي بجميع أنواعها وأشكالها هي الأشياء التي تشغل بال شركات التكنولوجيا الكبرى والتي تنشأ على حد سواء، وأثناء الأشهر القليلة الفائتة، وأطل على الساحة العديد من التطبيقات الي تعمل بنفس الأسلوب الذي تتبعه ChatGPT ، وذلك بجانب التنويعات المختلفة.

ميتا تطلق أداة MusicGen AI للمقاطع الموسيقية

وجاء في العديد من المواقع الإلكترونية أنه أصبح يمكن عن طريق برنامج MusicGen AI الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال شركة ميتا إنشاء المقطوعات الموسيقية عن طريق كتابة جملة واحدة فقط عليك أن تطلب من الأداة النوع الخاص بالموسيقى ويكون بالتحديد وسوف تقوم بالباقي.

كل ما تريد معرفته عن أداة MusicGen AI

وتستعمل أداة MusicGen AI لمزيج العديد من التقنيات الخاصة بالتعلم الآلي والقاعدة الخاصة بالبيانات الواسعة والتي تم تغطيتها للأداة، و وكتابة وصف نصفي للموسيقى المطلوبة، والقيام بتقديم الخوارزمية للذكاء الاصطناعي بتحليل كل الأنماط والتراكيب والخصائص من العديد من البيانات المخزنة فيها، وهذا حتى يتم إنشاء مقطوعة موسيقية تتوافق مع كل الطلبات أو المدخلات التي تكون على السيستم.

مكتبة MusicGen فيها 10000 مقطع صوتي

يوجد في مكتبة MusicGen 10000 مقطع صوتي مرخص بشكل قانوني ذو جودة عالية، وهذا بجانب الكثير منها التي لا تحتوى على أي حقوق ملكية من المنصات ومنها Shutterstock و Pond5، ويسمح برنامج MusicGen لكل المستخدمين أن يدخل وصف نصي موجز للموسيقى والتي يريدونها، ويعمل الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر على تأليف الموسيقى التي تصل مدتها لـ 12 ثانية طبقاً لكل المدخلات المطلوبة، وتكون الأداة الجديدة قادرة على التعلم بشكل كامل مثل البشر، وتعرف العديد من العناصر الموسيقية المتنوعة مثل الألحان والتناغمات والإيقاعات والآلات وعن طريق هذه المعرفة التي تتطور عند زيادة استعمال الأداة، وتساعد في توليد قطعة الموسيقية الأصلية التي تعكس الأسلوب الذي يريده المستخدم.