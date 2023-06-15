مدمر هواتف سامسونج جالكسي وآيفون .. جوجل تعلن عن هاتف 5G بكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات استثنائية

وفي تسريب جديد الآن تم الكشف عن تفاصيل الكاميرا لسلسلة Pixel 8 ووفقا لتفاصيل مسربة ، يبدو أن Pixel 8 و Pixel 8 Pro سوف يحصلان على مستشعر كاميرا أساسي جديد .

مواصفات كاميرا جوجل بكسل 8 برو

تم تسريب تفاصيل جديدة حول كاميرا هواتف سلسلة Google Pixel 8 عبر الإنترنت . ووفقًا لأحدث التقارير ، سيستمر Google Pixel 8 Pro في وحدة كاميرا ثلاثية . ويدعي التقرير أن الهاتف الرائد Google Pixel سيحصل على ثلاثة مستشعرات كاميرا جديدة في الخلف .

مواصفات كاميرا جوجل بكسل 8 برو

أكدت التقارير ، أن سلسلة Pixel 8 القادمة ستحتوي على مستشعر كاميرا Samsung GN2 بدقة 50 ميجابكسل . ويجب أن يساعد المستشعر الأكبر في التقاط 35 في المائة من الضوء أكثر من Samsung GN1 .

ستحصل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدًا في سلسلة Pixel 8 أيضًا على بعض التغييرات . وأفادت التسريبات ، أن Pixel 8 سيكون مزود بمستشعر Sony IMX386 بدقة 12 ميجابكسل . وسوف يلتقط لقطات أوسع بمقدار 0.55 مرة مقارنةً بـ 0.67x لقطات فائقة الاتساع في Pixel 7 .

ستكون الكاميرا الواسعة للغاية لهاتف جوجل بكسل 8 برو جديدة تمامًا . ووفقًا للتقرير ، ستتخلى Google عن الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل IMX386 وتطلق طراز Pro القادم بكاميرا Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل . وسيحتوي الجهاز على نسبة تكبير 0.49x ، وهي أعرض من تقريب Pixel 7 Pro بمقدار 0.56x .

ذكرت التقارير أيضًا ، إن Pixel 8 Pro يحتوي على مستشعر Samsung GN5 بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة تليفوتوغرافي يمكنها التقاط زوم بصري يصل إلى 5x . وهو نفس مستشعر الكاميرا المقربة في Pixel 7 Pro .

أما فيما يتعلق بصور السيلفي ، سيكون هناك مستشعر كاميرا أمامية بدقة 11 ميجابكسل من سامسونج 3J1 ، وهو نفس مستشعر سلسلة Pixel 7 .

ميزات كاميرا جوجل بكسل 8

بالنسبة لتحسينات البرامج التي تتمحور حول الكاميرا ، ستكون هناك ميزة جديدة تسمى “Segmentation AWB” . وستقوم الميزة بتقسيم المشهد إلى أجزاء مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيق معالجة مختلفة بشكل انتقائي على أجزاء معينة من الصورة . وتُعد “الشعلة التكيفية” هي ميزة جديدة تضبط ديناميكيًا شدة الفلاش بناءً على المشهد والمدخلات الأخرى . وقد تضيف Google أيضًا تحديد مستوى ضباب للفيديو للوضع السينمائي للهاتف ، والذي تم تقديمه لأول مرة في سلسلة Pixel 7 .

وفقًا لتسريبات أخرى ، ستكون هناك تغييرات طفيفة على تصميم هواتف Google الرئيسية القادمة . ومن المحتمل أن يحتوي هاتف Pixel 8 على شاشة أصغر بحجم 6.2 إنش مقارنة بشاشة Pixel 7 مقاس 6.3 إنش .