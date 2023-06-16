انت الان تتابع خبر وداعا لـ سامسونج اس 23 الترا .. هاتف جديد أسطوري من نوكيا Nokia 7610 5G بتقنيات حديثة وتصميم خرافي غير مسبوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة نوكيا أكدت بعد عدد من التقارير والتسريبات نيتها بالإعلان عن هاتف جديد Nokia 7610 5G للعام 2023، بتصميم خرافي ومواصفات مبهرة.

حيث ان الأمر هذا يعيد لمستخدمي هواتف نوكيا في بداية الألفية الذكريات الرائعة لهذه الهواتف القوية في ذلك الوقت، حيث كان يسمى الهاتف هذا في ذلك الوقت باسم “الدمعة”.

وفي الوقت الراهن تنوي الشركة إعادة تصميم هذه الهواتف بتقنيات تواكب العصر الحالي.

*ما هي مواصفات هاتف Nokia 7610 5G؟:

ـ الشاشة من نوع Super Amoled مقاس 7.6 إنش بدقة 1080 × 2400 بكسل، وتحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7.

وتفيد التسريبات أن الشاشة ستكون بمعدل تحديث يبلغ 240 هيرتز.

ـ المعالج Snapdragon 8 Gen 1، وهو معالج قوي الأداء.

ـ ذاكرة داخلية 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 10 و 12 جيجا رام.

ـ كاميرا أساسية بدقة 108 ميجا بكسل، والثانية بدقة 48 ميجا بكسل للتصوير الواسع، والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، مع وجود فلاش LED.

ـ كاميرا أمامية بدقة 48 ميجا بكسل.

ـ إضافة إلى بطارية بقدرة 7200 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 60 واط.

ـ نظام تشغيل أندرويد 13.